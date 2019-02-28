«Нафтогаз» начал процесс взыскания долга с «Газпрома» в Люксембурге

Ранее старт аналогичным процедурам украинская компания дала в судах в США, Нидерландах, Великобритании и Швейцарии. «В ближайшее время возможны процессы и в других странах», — допустили в пресс-службе

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«Нафтогаз Украины» спустя год после того, как ​Стокгольмский арбитраж присудил ему победу в споре с «Газпромом», объявил о начале процесса принудительного взыскания долга в размере $2,56 млрд с российской компании в Люксембурге. Об этом говорится в соответствующем сообщении «Нафтогаза» в Facebook.

«Газпром» должен уплатить нам $4,6 млрд компенсации по транзитному контракту», — подчеркнули в пресс-службе, отметив, что газ на сумму $2,1 млрд украинская сторона уже получила. «Остальные [средства] взимаем через процесс принудительного исполнения [решения Стокгольмского суда] в нескольких юрисдикциях — Нидерландах, Великобритании, Швейцарии и США, а недавно и в Люксембурге», — заявили в «Нафтогазе».

В ближайшее время аналогичные процессы могут начаться и в других странах, допустили в украинской компании, заметив, что «международная судебная система неторопливая, но определенная».

В январе глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, что в рамках процесса исполнения решения Стокгольмского арбитража по присуждению компании $2,56 млрд в Нидерландах, Великобритании и Швейцарии арестовали имущество «Газпрома» «на десятки миллиардов долларов».