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ТМК ₽88,58 (+82,94%) прогноз ВТБ Капитал к 27.02.20 Купить
Tesla $450 (+51,64%) прогноз Jefferies к 07.12.19 Купить
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Бизнес ,  
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«Нафтогаз» начал процесс взыскания долга с «Газпрома» в Люксембурге
Ранее старт аналогичным процедурам украинская компания дала в судах в США, Нидерландах, Великобритании и Швейцарии. «В ближайшее время возможны процессы и в других странах», — допустили в пресс-службе
Фото: Vincent Mundy / Bloomberg

«Нафтогаз Украины» спустя год после того, как ​Стокгольмский арбитраж присудил ему победу в споре с «Газпромом», объявил о начале процесса принудительного взыскания долга в размере $2,56 млрд с российской компании в Люксембурге. Об этом говорится в соответствующем сообщении «Нафтогаза» в Facebook.

«Газпром» должен уплатить нам $4,6 млрд компенсации по транзитному контракту», — подчеркнули в пресс-службе, отметив, что газ на сумму $2,1 млрд украинская сторона уже получила. «Остальные [средства] взимаем через процесс принудительного исполнения [решения Стокгольмского суда] в нескольких юрисдикциях — Нидерландах, Великобритании, Швейцарии и США, а недавно и в Люксембурге», — заявили в «Нафтогазе».

В ближайшее время аналогичные процессы могут начаться и в других странах, допустили в украинской компании, заметив, что «международная судебная система неторопливая, но определенная».

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«Нафтогаз» заявил об обращении в суды в США из-за спора с «Газпромом»

В январе глава «Нафтогаза» Андрей Коболев сообщил, что в рамках процесса исполнения решения Стокгольмского арбитража по присуждению компании $2,56 млрд в Нидерландах, Великобритании и Швейцарии арестовали имущество «Газпрома» «на десятки миллиардов долларов».

Всего юридические процессы по этому поводу, как указывал Коболев, «Нафтогаз» инициировал в шести юрисдикциях. О каких именно странах и активах «Газпрома» шла речь, он не уточнял.​ Позже стало известно, что из-за спора с «Газпромом» украинская компания также обратилась в американские суды.

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Глава «Нафтогаза» заявил об аресте активов «Газпрома» в трех странах

Спор «Газпрома» и «Нафтогаза», связанный с контрактами на транзит и поставки газа на Украину, длится с 2014 года. В феврале прошлого года Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить Киеву $4,63 млрд за недопоставку газа в рамках транзитного договора. С учетом долга Украины в сумме около $2,1 млрд «Газпром» остался должен $2,56 млрд. Позже российская компания добилась приостановки решения арбитража по спору с «Нафтогазом», последний это решения впоследствии оспорил.

Автор: Евгения Маляренко
Теги: «Нафтогаз Украины», ОАО "Газпром"
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