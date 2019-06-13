«Газпром» предложил «Нафтогазу Украины» закончить спор на $2,6 млрд миром

По словам главы Минэнерго Александра Новака, заключение мирового соглашения стало бы одним из важнейших пунктов дальнейшего конструктивного взаимодействия компаний

«Газпром» предложил компании «Нафтогаз Украины» заключить мировое соглашение, которое позволило бы урегулировать спор двух компаний о причитающихся каждой из них выплатах. Об этом заявил журналист глава Министерства энергетики России Александр Новак.

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. Так как до этого арбитраж обязал Киев выплатить «Газпрому» $2 млрд за уже поставленный газ плюс проценты за просрочку, «Газпром» остался должен «Нафтогазу» около $2,6 млрд, однако платить отказался и обжаловал решение арбитража. Украинская же сторона начала аресты активов «Газпрома» в разных странах.

«Решения, которые были приняты Стокгольмским арбитражным судом, по нашему мнению, носят противоречивый характер», — отметил Новак. По словам министра, «Газпром» правомочно обжаловал их в суде округа Свеа, однако тот не успеет рассмотреть апелляцию до 1 января 2020 года, то есть до истечения срока действия контракта на транзит российского газа через территорию Украины в Европу.

«Поэтому с российской стороны, со стороны «Газпрома», предложено украинской стороне рассмотреть возможность подписания мирового соглашения, то есть внесудебного урегулирования, которое бы позволило создать условия в том числе для более конструктивных взаимоотношений в рамках последующих контрактов с 1 января 2020 года и на поставку газа, и на его транзит», — пояснил Новак.