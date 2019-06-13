«Газпром» предложил «Нафтогазу Украины» закончить спор на $2,6 млрд миром

«Газпром» предложил компании «Нафтогаз Украины» заключить мировое соглашение, которое позволило бы урегулировать спор двух компаний о причитающихся каждой из них выплатах. Об этом заявил журналист глава Министерства энергетики России Александр Новак.
В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. Так как до этого арбитраж обязал Киев выплатить «Газпрому» $2 млрд за уже поставленный газ плюс проценты за просрочку, «Газпром» остался должен «Нафтогазу» около $2,6 млрд, однако платить отказался и обжаловал решение арбитража. Украинская же сторона начала аресты активов «Газпрома» в разных странах.
«Решения, которые были приняты Стокгольмским арбитражным судом, по нашему мнению, носят противоречивый характер», — отметил Новак. По словам министра, «Газпром» правомочно обжаловал их в суде округа Свеа, однако тот не успеет рассмотреть апелляцию до 1 января 2020 года, то есть до истечения срока действия контракта на транзит российского газа через территорию Украины в Европу.
«Поэтому с российской стороны, со стороны «Газпрома», предложено украинской стороне рассмотреть возможность подписания мирового соглашения, то есть внесудебного урегулирования, которое бы позволило создать условия в том числе для более конструктивных взаимоотношений в рамках последующих контрактов с 1 января 2020 года и на поставку газа, и на его транзит», — пояснил Новак.