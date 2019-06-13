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Microsoft $145 (+9,92%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20 Купить
Intel $60 (+28,29%) прогноз Deutsche Bank к 09.05.20 Купить
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Бизнес ,  
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«Газпром» предложил «Нафтогазу Украины» закончить спор на $2,6 млрд миром
По словам главы Минэнерго Александра Новака, заключение мирового соглашения стало бы одним из важнейших пунктов дальнейшего конструктивного взаимодействия компаний

«Газпром» предложил компании «Нафтогаз Украины» заключить мировое соглашение, которое позволило бы урегулировать спор двух компаний о причитающихся каждой из них выплатах. Об этом заявил журналист глава Министерства энергетики России Александр Новак.

В феврале 2018 года Стокгольмский арбитраж обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $4,63 млрд за недопоставку газа по транзитному договору. Так как до этого арбитраж обязал Киев выплатить «Газпрому» $2 млрд за уже поставленный газ плюс проценты за просрочку, «Газпром» остался должен «Нафтогазу» около $2,6 млрд, однако платить отказался и обжаловал решение арбитража. Украинская же сторона начала аресты активов «Газпрома» в разных странах.

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«Газпром» добился приостановки решения арбитража по спору с «Нафтогазом»

«Решения, которые были приняты Стокгольмским арбитражным судом, по нашему мнению, носят противоречивый характер», — отметил Новак. По словам министра, «Газпром» правомочно обжаловал их в суде округа Свеа, однако тот не успеет рассмотреть апелляцию до 1 января 2020 года, то есть до истечения срока действия контракта на транзит российского газа через территорию Украины в Европу.

«Поэтому с российской стороны, со стороны «Газпрома», предложено украинской стороне рассмотреть возможность подписания мирового соглашения, то есть внесудебного урегулирования, которое бы позволило создать условия в том числе для более конструктивных взаимоотношений в рамках последующих контрактов с 1 января 2020 года и на поставку газа, и на его транзит», — пояснил Новак.

По словам министра, для заключения мирового соглашения есть вся необходимая юридическая база, а его подписание могло бы стать одним из важнейших пунктов «дальнейшего конструктивного взаимодействия с нашими украинскими партнерами».

Министр также отметил, что «Газпром» готов на продление транзитного контракта на текущих условиях и мог бы на 25% снизить цену на поставляемый на Украину газ.

О возможности заключения мирового соглашения «Газпрома» и «Нафтогаза» заявляли и раньше. Однако руководство украинской компании отказывалось вести переговоры о такой сделке иначе, как на своих условиях.

«Нужно было договариваться до принятия окончательного решения Арбитражем. Сейчас уже поздно просить мирового соглашения. «Газпром» по решению Арбитража должен заплатить нам $2,56 млрд плюс уже $75 млн процентов, а также компенсировать расходы на принудительное взыскание», — заявил в июле 2018 года коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

Глава украинской компании Андрей Коболев тогда же говорил, что предложения о мировом соглашении могут быть рассмотрены, но лишь на условиях «Нафтогаза», так как «Газпром» проиграл.

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Зеленский заявил о необходимости противодействия «Северному потоку-2»

В «Нафтогазе» обвиняли «Газпром» в том, что с помощью предложений о мировом соглашении тот лишь тянет время, чтобы успеть достроить «Северный поток — 2» и дождаться выборов, после которых могут изменить политический курс Украины может измениться. По итогам президентских выборов 2019 года Петр Порошенко уступил кресло главы государства Владимиру Зеленскому, однако тот продолжил политику своего предшественника в противодействии строительству идущего в обход Украины газопровода «Северный поток — 2».

Авторы: Людмила Подобедова, Евгений Калюков
Теги: «Нафтогаз Украины», транзит газа
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