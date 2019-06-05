Медведев назвал условие для сохранения транзита газа через Украину

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что транзит газа через Украину продолжится, если новые власти будут опираться на прагматичные соображения. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы надеемся, что во всяком случае у нового руководства Украины здесь прагматичные соображения, соображения, связанные с достижением нормальных договоренностей, основанных на прагматизме, возобладают над всякого рода политическими спекуляциями», — сказал он.

По словам Медведева, сотрудничество должно быть основано на нормальных коммерческих отношениях и быть взаимовыгодным. Для этого должны быть приемлемые тарифы. Также премьер заметил, что сотрудничество должно развиваться не на фоне судебных споров, которые «никуда не ведут, а только загоняют ситуацию в тупик».

Ранее замглавы Минэнерго Анатолий Яновский заявил, что Россия и Украина могут договориться о продлении контракта по транзиту газа в 2019 году. Он добавил, что в контракте можно изменить объемы и срок. Яновский отметил, что ведомство выступает против идеи продажи газа Украине на восточной границе, чтобы затем она перепродавала его странам Евросоюза.