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Медведев назвал условие для сохранения транзита газа через Украину

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что транзит газа через Украину продолжится, если новые власти будут опираться на прагматичные соображения. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы надеемся, что во всяком случае у нового руководства Украины здесь прагматичные соображения, соображения, связанные с достижением нормальных договоренностей, основанных на прагматизме, возобладают над всякого рода политическими спекуляциями», — сказал он.

По словам Медведева, сотрудничество должно быть основано на нормальных коммерческих отношениях и быть взаимовыгодным. Для этого должны быть приемлемые тарифы. Также премьер заметил, что сотрудничество должно развиваться не на фоне судебных споров, которые «никуда не ведут, а только загоняют ситуацию в тупик».

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Ранее замглавы Минэнерго Анатолий Яновский заявил, что Россия и Украина могут договориться о продлении контракта по транзиту газа в 2019 году. Он добавил, что в контракте можно изменить объемы и срок. Яновский отметил, что ведомство выступает против идеи продажи газа Украине на восточной границе, чтобы затем она перепродавала его странам Евросоюза.

В апреле «Нафтогаз» сообщил, что компания планирует предложить «Газпрому» новый транзитный договор сроком на десять лет. Позднее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев говорил, что существует высокая вероятность прекращения транзита газа через Украину после 1 января 2020 года.

Договоренности о поставке газа на Украину и его транзит через территорию страны в Европу истекают в конце 2019 года.

Теги: Дмитрий Медведев, транзит газа
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