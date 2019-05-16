Киев заявил о высокой вероятности прекращения транзита газа

По словам главы «Нафтогаза», у российской стороны есть технические возможности для поставок газа в Европу в обход Украины, даже если не будет построен «Северный поток-2»

Андрей Коболев (Фото: Александр Максименко / РИА Новости)

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил о высокой вероятности прекращения транзита газа через Украину после 1 января 2020 года, даже в случае если не будет построен «Северный поток-2». Об этом он заявил в ходе Международной инвестиционной конференции «Game of thrones: final season?», сообщает «Интерфакс-Украина».

По словам Коболева, у российской стороны есть технические возможности для отказа от транзита через Украину. Глава «Нафтогаза» заявил, что «Газпром» даже при отсутствии «Северного потока-2» и отказа от украинского транзита может выполнять минимальные объемы поставки газа европейским потребителям в рамках существующих контрактов. «Дефицит поставки газа в такой ситуации составляет приблизительно 5 млрд куб. м. Эти расчеты совпадают с расчетами нескольких крупных международных институтов», — сказал глава НАК.

Сейчас, по его словам, «Газпром» осуществляет поставки газа в Европу в ускоренном темпе для создания дополнительных запасов ресурса, которые уже являются рекордными. «Я так думаю, что именно для покрытия этого дефицита эти дополнительные запасы и создаются. Поэтому, по моей оценке, которую также разделяют и наши европейские партнеры, вероятность того, что 1 января 2020 года мы получим полное прекращение транзита, как это было в январе 2009 года, достаточно высокая», — сказал он.

«Газпром» и «Нафтогаз» продолжают переговоры о продлении контрактов на поставку газа на Украину и транзит газа через территорию страны в Европу. Они истекают в конце 2019 года. Переговоры ведутся в условиях строительства нового газопровода «Северный поток-2», который пройдет из России в Германию через Балтийское море. Проект является расширением газопровода «Северный поток», проходящего по дну Балтийского моря, поставки по которому уже идут.