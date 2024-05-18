Президент Грузии наложила вето на закон об иноагентах

Зурабишвили наложила вето на законопроект об иноагентах. Ранее инициативу правящей партии «Грузинская мечта» поддержали 84 депутата, против высказались 30. Вето президента сможет преодолеть парламентское большинство

Саломе Зурабишвили (Фото: president.ge)

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на принятый парламентом законопроект об иноагентах. Об этом она сообщила на брифинге в своей резиденции. Слова Зурабишвили приводит Ambebi.

«Этот закон по своей сути, по своему духу соответствует российскому законодательству, которое противоречит нашей Конституции и всем европейским стандартам», — сказала она. По словам Зурабишвили, законопроект «не подлежит никаким изменениям» и «должен быть отменен».

Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили назвал непродуктивными угрозы или шантаж и заявил о готовности к диалогу по поводу законопроекта. «В рамках права вето можно найти решение, которое облегчит ситуацию, успокоит все вовлеченные стороны и заставит их принять то, что приемлемо. Я думаю, это был бы идеальный вариант», — приводит его слова портал «Грузия online».

Парламент Грузии принял законопроект об иноагентах в третьем, окончательном чтении 14 мая. Инициативу «Грузинской мечты» поддержали 84 депутата, против высказались 30. Документ нацелен на «организации, осуществляющие интересы иностранной державы». Речь идет о физлицах, не имеющих гражданства Грузии, юрлицах, созданных не на основании законодательства республики, и иностранных госучреждениях, которые получают более 20% финансирования из-за рубежа. Согласно законопроекту, их планируют обязать регистрироваться в Национальном агентстве публичного реестра, подведомственному Минюсту Грузии. В случае неисполнения требований предусмотрен штраф от 10 тыс. до 25 тыс. лари (от $3,7 тыс. до $9,4 тыс.).

Это стало второй попыткой «Грузинской мечты» принять законопроект об иноагентах. Аналогичный документ был отозван в 2023 году из-за массовых протестов. Противники этой инициативы считают его «российским». Однако нынешнее рассмотрение законопроекта также сопровождалось митингами и потасовками между депутатами правящей партии и оппозиции.

Зурабишвили обещала наложить вето на этот документ в случае его принятия в парламенте. Однако законодательство республики допускает преодоление вето президента парламентским большинством, которое сейчас составляют депутаты «Грузинской мечты».

В Кремле называли необоснованным мнение грузинской оппозиции о том, что этот законопроект является «русским». По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сейчас практически все государства борются с иноагентами, а автором такой «системы борьбы» являются США. В ЕС сочли законопроект препятствием вступлению Грузии в блок.