Президент Грузии наложила вето на закон об иноагентах
Президент Грузии Саломе Зурабишвили наложила вето на принятый парламентом законопроект об иноагентах. Об этом она сообщила на брифинге в своей резиденции. Слова Зурабишвили приводит Ambebi.
«Этот закон по своей сути, по своему духу соответствует российскому законодательству, которое противоречит нашей Конституции и всем европейским стандартам», — сказала она. По словам Зурабишвили, законопроект «не подлежит никаким изменениям» и «должен быть отменен».
Лидер правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Гарибашвили назвал непродуктивными угрозы или шантаж и заявил о готовности к диалогу по поводу законопроекта. «В рамках права вето можно найти решение, которое облегчит ситуацию, успокоит все вовлеченные стороны и заставит их принять то, что приемлемо. Я думаю, это был бы идеальный вариант», — приводит его слова портал «Грузия online».
Парламент Грузии принял законопроект об иноагентах в третьем, окончательном чтении 14 мая. Инициативу «Грузинской мечты» поддержали 84 депутата, против высказались 30. Документ нацелен на «организации, осуществляющие интересы иностранной державы». Речь идет о физлицах, не имеющих гражданства Грузии, юрлицах, созданных не на основании законодательства республики, и иностранных госучреждениях, которые получают более 20% финансирования из-за рубежа. Согласно законопроекту, их планируют обязать регистрироваться в Национальном агентстве публичного реестра, подведомственному Минюсту Грузии. В случае неисполнения требований предусмотрен штраф от 10 тыс. до 25 тыс. лари (от $3,7 тыс. до $9,4 тыс.).
Это стало второй попыткой «Грузинской мечты» принять законопроект об иноагентах. Аналогичный документ был отозван в 2023 году из-за массовых протестов. Противники этой инициативы считают его «российским». Однако нынешнее рассмотрение законопроекта также сопровождалось митингами и потасовками между депутатами правящей партии и оппозиции.
Зурабишвили обещала наложить вето на этот документ в случае его принятия в парламенте. Однако законодательство республики допускает преодоление вето президента парламентским большинством, которое сейчас составляют депутаты «Грузинской мечты».
В Кремле называли необоснованным мнение грузинской оппозиции о том, что этот законопроект является «русским». По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, сейчас практически все государства борются с иноагентами, а автором такой «системы борьбы» являются США. В ЕС сочли законопроект препятствием вступлению Грузии в блок.
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