Президент Грузии пообещала наложить вето на закон об иноагентах ради ЕС
Парламент Грузии на пленарном заседании одобрил в первом чтении законопроект об иноагентах, который спровоцировал массовые протесты в Тбилиси. Президент Грузии Саломе Зурабишвили на фоне этого заявила, что наложит на него вето в случае принятия в трех чтениях
«Я наложу вето на этот закон, как это делаю в отношении других законов, которые противоречат стратегии и рекомендациям Европейского союза», — сказала она в интервью Би-би-си, видео которого она опубликовала в своем X.
На фоне массовых протестов в марте 2023 года власти страны решили отказаться от принятия законопроекта об иноагентах, однако в этом году решили вернуться к его обсуждению. Комитет парламента Грузии по юридическим вопросам поддержал законопроект «О прозрачности иностранного влияния» 15 апреля. После этого противники законопроекта вышли на митинг, в Тбилиси начались беспорядки. Полиция задержала 14 человек в Тбилиси за мелкое хулиганство (ст. 166 КоАП Грузии) и неподчинение требованиям представителей власти (ст. 173 КоАП).
Материал дополняется.
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