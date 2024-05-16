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Политика ,  
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Мэр Тбилиси заявил о попытках внешних сил устроить переворот в Грузии

Мэр Тбилиси Каладзе: внешние силы пытаются устроить госпереворот в Грузии

Внешние силы пытаются устроить в Грузии государственный переворот, заявил мэр Тбилиси и генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе в эфире телеканала «Рустави-2».

«Конечно, есть попытка извне устроить переворот, революцию в стране. Примером тому являются даже те иностранцы, которые пришли на митинг», — сказал он.

Каладзе упомянул выступление глав МИДов Эстонии, Литвы и Исландии Маргуса Цахкны, Габриэлюса Ландсбергиса и Тоурдиса Кольбруна Рейкфьорда Гильфадоуттира перед собравшимися на митинге в центре Тбилиси 15 мая. Он раскритиковал действия дипломатов, назвав их попыткой поляризации общества и проявлением враждебности по отношению к Грузии.

Главы МИД Литвы и Эстонии выступили перед митингующими в Тбилиси
Политика
Фото:Irakli Gedenidze / Reuters

«Вы можете себе представить, чтобы наш министр иностранных дел, условно, поехал в Ереван и выступил там на акции оппозиции? Что это за отношение?», — спросил Каладзе.

Министры трех европейских стран на митинге в Тбилиси 15 мая поддержали протестующих против закона об иноагентах. Акции противников этого документа проходят в городах Грузии не первый день. Грузинский парламент 14 мая принял документ несмотря на протесты, президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала наложить на него вето. Однако парламент, где у «Грузинской мечты» большинство, может обойти это решение голосованием.

Грузинская оппозиция считает законопроект «российским» и полагает, что инициатива лишает страну перспективы интеграции в Евросоюз. В Кремле отвергли предположения, что инициатива является «русским проектом». ЕС, в в свою очередь, назвал принятие закона об «иностранном влиянии» препятствием к вступлению Грузии в объединение. Белый дом назвал документ противоречащим ценностям демократии и пригрозил «фундаментально» пересмотреть отношения с Грузией в случае, если он будет принят.

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Теги
Грузия Кахи Каладзе госпереворот массовые протесты

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