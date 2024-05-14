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Политика ,  
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Парламент Грузии принял закон об иноагентах

Грузинский парламент принял закон об иноагентах в третьем и окончательном чтении. Теперь его должна подписать президент, которая уже объявила, что документ заветирует. Однако парламент это вето может обойти
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters
Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

14 мая парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении законопроект об иноагентах, из-за которого в Тбилиси уже месяц идут протесты.  84 депутата проголосовали за, 30 — против.

Теперь закон должна подписать президент страны Саломе Зурабишвили. Она говорила, что заветирует документ, однако это не помешает правящей в Грузии партии «Грузинская мечта» закон все-таки принять, — парламент, где у нее большинство, может проголосовать за то, чтобы президентское вето обойти.

«Грузинская мечта» внесла законопроект об иноагентах в парламент 3 апреля 2024 года. Это уже вторая попытка — в 2023 году аналогичный документ был отозван из-за массовых протестов, на них закон окрестили «российским». Теперь власти утверждают, что митинги на судьбу законопроекта не повлияют — он будет принят.

Документ нацелен на «организации, осуществляющие интересы иностранной державы», — такими могут быть признаны некоммерческие организации и СМИ, если более 20% их финансирования идет из-за рубежа. Иностранная держава здесь — это либо иностранное госучреждение; либо физлицо, которое не является гражданином Грузии; либо юрлицо, созданное не на основании грузинского законодательства. Организации, которых касается проект, должны зарегистрироваться в Национальном агентстве публичного реестра, которое находится в ведении Министерства юстиции. Неисполнение закона чревато штрафом от 10 тыс. до 25 тыс. лари (от $3,7 тыс. до $9,4 тыс.).

С 15 апреля в Тбилиси проходят митинги с требованием отозвать закон, как это уже произошло в 2023 году. Акции в дни второго чтения привели к столкновениям протестующих с полицией и к тому, что Евросоюз и США, осудив действия силовиков, поддержали митингующих и усомнились в евроатлантической перспективе Грузии.

Так, глава Евросовета Шарль Мишель после телефонного разговора с грузинским премьером Ираклием Кобахтдзе 3 мая заявил, что «призыв граждан Грузии к созданию открытого демократического и плюралистического общества должен быть услышан». «Оживленные дебаты — это краеугольный камень, и сейчас необходим подлинный диалог. Будущее Грузии — с ЕС. Не упустите этот исторический шанс», — говорится в его посте в соцсети X. Тогда же советник Госдепартамента США Дерек Шолле, поговорив с Кобахидзе, заявил, что для республики наступил «переломный момент», когда ее шансы стать членом ЕС и НАТО «висят на волоске». «Еще есть возможность вернуться на путь, которого желает и заслуживает грузинский народ», — написал он в соцсети X.

Кобахидзе, в свою очередь, рассказал: в разговоре с Мишелем он обратил его внимание на «активное участие финансируемых из-за границы организаций в двух попытках революций в Грузии в период с 2020 по 2023 год». «В этом контексте я подчеркнул, что принятие закона о прозрачности является важнейшей предпосылкой для достижения деполяризации, что является основной рекомендацией Европейского союза», — поделился премьер. По его словам, в том же ключе он высказался в беседе с Шолле.

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