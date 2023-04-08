В США допустили отправку военных на Тайвань в случае вторжения Китая

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США могут отправить своих военных на Тайвань в случае вторжения Китая на остров. Об этом заявил конгрессмен, глава комитета по международным делам палаты представителей Майкл Маккол в эфире Fox News.

«В случае вторжения Китая на Тайвань, эта опция [отправки военных на остров] будет на повестке, будет обсуждаться в конгрессе и американским народом, готовы ли они к этому и стоит ли того Тайвань», — сказал конгрессмен.

Маккол добавил, что в случае, если решение о вводе военных поддержит большинство американцев, то конгресс прислушается к их мнению.

Президент Тайваня Цай Инвэнь на прошедшей неделе прилетела в США, где она встретилась со спикером палаты представителей Кевином Маккарти. Встреча прошла в президентской библиотеке Рональда Рейгана в Сими-Вэлли, в ней принимали участие и другие американские законодатели.

В МИДе Китая после этого заявили, что тайваньский вопрос является «первой красной линией» в американо-китайских отношениях. В ведомстве призвали Вашингтон не переступать ее. «Независимость Тайваня несовместима с миром и стабильностью по обе стороны пролива, и это тупиковый путь», — отметили в заявлении.

После того, как Китай подверг критике встречу Маккарти с президентом Тайваня, Маккол с американской делегацией прибыл на Тайвань — на следующий день после встречи в библиотеке. «Нахождение здесь, я думаю, посылает Коммунистической партии Китая сигнал о том, что Соединенные Штаты поддерживают Тайвань. <...> Мы хотим, чтобы они дважды задумались перед тем, как вторгаться на Тайвань», — заявил Маккол.

8 апреля Китай начал трехдневные учения у Тайваня для «предостережения сепаратистским силам». «Народная ежедневная газета» Китая, официальное издание КПК, сообщила, что Пекин способен «помешать любой форме обретения Тайванем независимости», а все действия китайской армии «относятся к законному праву Китая на защиту национального суверенитета и территориальной целостности».

В Минобороны Тайваня заявили, что Китай использовал поездку президента Тайваня в Соединенные Штаты в качестве предлога для начала военных маневров, которые нанесли серьезный ущерб миру и безопасности в регионе.