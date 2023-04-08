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Политика ,  
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В США допустили отправку военных на Тайвань в случае вторжения Китая

Конгрессмен Маккол: США могут отправить военных на Тайвань в случае китайского вторжения
Фото: Joe Raedle / Getty Images
Фото: Joe Raedle / Getty Images

США могут отправить своих военных на Тайвань в случае вторжения Китая на остров. Об этом заявил конгрессмен, глава комитета по международным делам палаты представителей Майкл Маккол в эфире Fox News.

«В случае вторжения Китая на Тайвань, эта опция [отправки военных на остров] будет на повестке, будет обсуждаться в конгрессе и американским народом, готовы ли они к этому и стоит ли того Тайвань», — сказал конгрессмен.

Маккол добавил, что в случае, если решение о вводе военных поддержит большинство американцев, то конгресс прислушается к их мнению.

Президент Тайваня Цай Инвэнь на прошедшей неделе прилетела в США, где она встретилась со спикером палаты представителей Кевином Маккарти. Встреча прошла в президентской библиотеке Рональда Рейгана в Сими-Вэлли, в ней принимали участие и другие американские законодатели. 

В МИДе Китая после этого заявили, что тайваньский вопрос является «первой красной линией» в американо-китайских отношениях. В ведомстве призвали Вашингтон не переступать ее. «Независимость Тайваня несовместима с миром и стабильностью по обе стороны пролива, и это тупиковый путь», — отметили в заявлении.

После того, как Китай подверг критике встречу Маккарти с президентом Тайваня, Маккол с американской делегацией прибыл на Тайвань — на следующий день после встречи в библиотеке. «Нахождение здесь, я думаю, посылает Коммунистической партии Китая сигнал о том, что Соединенные Штаты поддерживают Тайвань. <...> Мы хотим, чтобы они дважды задумались перед тем, как вторгаться на Тайвань», — заявил Маккол.

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8 апреля Китай начал трехдневные учения у Тайваня для «предостережения сепаратистским силам». «Народная ежедневная газета» Китая, официальное издание КПК, сообщила, что Пекин способен «помешать любой форме обретения Тайванем независимости», а все действия китайской армии «относятся к законному праву Китая на защиту национального суверенитета и территориальной целостности».

В Минобороны Тайваня заявили, что Китай использовал поездку президента Тайваня в Соединенные Штаты в качестве предлога для начала военных маневров, которые нанесли серьезный ущерб миру и безопасности в регионе.

Китай считает Тайвань собственной провинцией, однако власти острова настаивают на своей независимости. Пекин предупреждал, что готов использовать вооруженные силы для взятия Тайваня под свой контроль, лидер республики Си Цзиньпин призывал «готовиться к войне».

Теги
Китай Тайвань США военные
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