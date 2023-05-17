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Киссинджер сравнил отношения США и Китая с периодом перед Первой мировой

США и Китай находятся в ситуации по вопросу Тайваня, когда ни одна из сторон не может пойти на уступки, оба государства убеждены в том, что соперник представляет стратегическую опасность, заявил в интервью The Economist бывший госсекретарь и советник американского президента по национальной безопасности Генри Киссинджер.

Разрядку в их отношениях, считает Киссинджер, можно достичь личной встречей президента США Джо Байдена и председателя Китая Си Цзиньпина, во время которой Байден бы сказал: «Господин председатель, две самые большие опасности для мира прямо сейчас — это мы двое. В том смысле, что у нас есть возможность уничтожить человечество».

Киссинджер также заявил, что прогресс человечества часто ускорялся после военных конфликтов, например, Тридцатилетней войны, наполеоновских войн или Второй мировой войны. История показывает, что если сталкиваются две подобных США и Китаю силы, привычным результатом является война. Но по его мнению, в случае Пекина и Вашингтона, «это ненормальная ситуация из-за гарантированного взаимного уничтожения».

«Мы находимся в классической ситуации перед Первой мировой войной, когда ни одна из сторон не имеет больших возможностей для политических уступок и в которой любое нарушение равновесия может привести к катастрофическим последствиям», — сказал Киссинджер.

Материал дополняется.

Теги
США Китай Тайвань Генри Киссинджер
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