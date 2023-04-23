Тайвань предупредил о риске для 40% мировой торговли при войне с Китаем

Глава МИД Тайваня Джозеф Ву отметил, что на долю Тайбэя приходится производство 60% полупроводников в мире, и военный конфликт с Пекином негативно скажется на мировой торговле. Он выразил надежду, что Китай не решится на нападение

Манекен тайваньского солдата смотрит в сторону китайского города Сямынь (Фото: Chris McGrath / Getty Images)

Если Китай решится на военное вторжение на Тайвань, это обернется катастрофой не только для Тайбэя, но и для всего мира, заявил в интервью испанской газете ABC глава тайваньского МИДа Джозеф Ву.

«Экономические последствия будут колоссальными. Посмотрите на географическое положение Тайваня: более 40% товаров, перевозимых в мире, пересекают [Тайваньский] пролив», — сказал министр. Он отметил, что на долю острова приходится производство более 60% мировых полупроводников и 90% самых современных из них. «Война на Тайване нарушила бы более 40% мировой торговли», — убежден глава МИДа.

«Нападет ли Китай на Тайвань или нет, это решение Пекина, и мы надеемся, что этого не произойдет. <...> Для Китая, для любого разумного лидера война — не лучший путь развития страны. Вопрос в том, смогут ли китайские лидеры принять наиболее разумную стратегию», — добавил Джозеф Ву.

Осенью 2022 года заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн заявил, что глава Китая Си Цзиньпин поручил своим военным подготовиться к установлению военного контроля на Тайванем к 2027 году. Джозеф Ву накануне сказал, что серьезно относится к этим данным и угрозе со стороны Пекина и допускает возможность военного конфликта.

Китай считает остров частью своей территории, а также регулярно осуждает официальные контакты и сотрудничество Вашингтона и Тайбэя. После визита бывшего спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань Пекин регулярно поводит военные маневры возле острова. Например, на учениях в начале апреля китайские военные «имитировали удары по ключевым целям на острове», также они отработали воздушную блокаду Тайваня, сообщал канал CCTV.

В марте Си Цзиньпин назвал воссоединение с Тайванем целью «всех китайских сыновей и дочерей». До этого он говорил о решимости Пекина противостоять «сепаратистской деятельности» Тайбэя.