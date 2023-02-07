Медведев назвал «мир по-корейски» шагом Киева к признанию утраты Донбасса

Арестович предупредил, что бои могут закончиться успехом России и Западу придется создать «Южную Корею с гарантиями» для оставшихся регионов Украины. Медведев счел, что обсуждение «мира по-корейски» — шаг к признанию референдумов

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Обсуждение вероятности «корейского сценария» для решения конфликта с Киевом является примером «хотелок» со стороны властей Украины, намеренных достичь развития Южной Кореи, этот дискурс также оставляет надежду на возвращение утраченных территорий, написал в телеграм-канале зампредседателя Совбеза, экс-президент Дмитрий Медведев.

«Примечательно здесь другое. В Киеве стеснительно пробросили тезис, что никакой перемоги быть не может. В лучшем случае — раздел на части. А по сути — это первый шаг к признанию сложившихся на земле реалий», — отметил он.

Медведев также указал на другие различия: разделение Корейского полуострова по 38-й параллели создало две суверенных страны — Северную и Южную Кореи, а Донбасс с Запорожской и Херсонской областями были присоединены Россией по результатам референдумов. Зампред Совбеза подчеркнул при этом, что Москва обладает «самым грозным оружием».

По 38-й параллели северной широты проходит демилитаризованная зона, разделяющая КНДР и Республику Корею. Госграница между ними установлена соглашением о перемирии по итогам войны 1950–1953 годов. Мирный договор между этими двумя государствами не подписан до сих пор.

В январе о «корейском варианте» урегулирования упомянул секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов. По его словам, обсуждением вариантов заморозки конфликта занимается замглавы администрации президента России Дмитрий Козак. «Вот здесь такие украинцы, а здесь не такие украинцы. Россияне сейчас будут придумывать все что угодно», — оценил эту инициативу Данилов. Он при этом указал, что власти Южной Кореи жалеют об этих уступках.

Кремль отверг информацию, что Козак участвует в подобных переговорах. «Никто об этом не говорит. Это очередная утка», — заверил представитель президента Дмитрий Песков. Он предположил, что Данилов имел в виду одного из однофамильцев Козака на Украине. В Евросоюзе также заявили, что переговоров по этому вопросу с Россией не ведут.

В начале февраля о варианте «двух Корей» высказался бывший советник офиса украинского президента Алексей Арестович. Он указал, что боевые действия могут закончиться иначе, чем ожидают власти Украины, не вернув утраченные территории, и западным странам в таком случае придется создавать «Южную Корею с гарантиями». «Что произойдет с обществом, которое замахивалось на завышенные ожидания, а получит условный Минск-3? Эта возвратная пружина нереализованных ожиданий так влупит по нам — по морали и всему остальному, — что мы просто обалдеем», — заключил Арестович.