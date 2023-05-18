FT сообщила о «последнем шансе» для Украины изменить ход конфликта

Западные страны могут сохранять нынешний уровень военной поддержки Украины в течение года или, возможно, двух, но не более, узнала Financial Times

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Американские власти считают следующие пять месяцев решающими для исхода конфликта на Украине и последним реальным шансом для Киева изменить ситуацию «на земле», пишет Financial Times со ссылкой на источники в странах-союзниках США, которые регулярно поддерживают контакты с Вашингтоном по этому поводу.

Издание обсудило дальнейшее развитие конфликта с 10 источниками в таких странах. Европейские чиновники все больше обеспокоены по поводу помощи Украине в следующем году, когда в США начнется президентская кампания.

Неназванные американские лица при этом заявили газете, что уже предварительно утвержденных средств хватит, чтобы поддерживать Киев еще примерно пять месяцев, в том числе в рамках запланированного ВСУ контрнаступления. В то же время у европейских союзников есть сомнения в возможности использования американского пакета помощи Украине на $48 млрд, поскольку это требует голосования в конгрессе предстоящей осенью.

Неназванный европейский чиновник сказал, что «никто не знает», каким будет исход дискуссий в США по этому поводу. Собеседник издания также заявил, что нынешний уровень помощи западные страны могут сохранять в течение года или, возможно, двух, но не более. «Мы не можем вечно поддерживать один и тот же уровень помощи», — отметил источник.

Президент США Джо Байден не демонстрировал намерений уменьшить поддержку Украины, но он готовится к кампании по переизбранию, отмечает издание. Его наиболее вероятным соперником станет Дональд Трамп, который является критиком неограниченной помощи Украине, пишет газета. «Президент Байден очень четко заявил о поддержке Украины столько, сколько потребуется», — сказали FT в пресс-службе Белого дома.

Европейские союзники указывают, что администрация Байдена находится под давлением, поскольку нужно показать, что помощь Киеву в размере десятков миллиардов долларов оказала значительное влияние на обстановку на поле боя, говорится в заметке. «Для Америки важно представить эту войну как успешную, в том числе для внутренних целей, чтобы доказать, что все эти пакеты помощи были успешными с точки зрения достижений Украины», — сказал европейский чиновник.

Осенью соберется Генеральная Ассамблея ООН, а также состоится саммит G20 и в ходе обеих мероприятий Россия и Украина окажутся под сильным давлением с попыткой склонить их к переговорам, обращают внимание несколько неназванных официальных лиц. «Если мы доберемся до сентября, а Украина не добилась значительных успехов, то международное давление на [Запад] с целью привести их к переговорам будет огромным», — сказал один из собеседников газеты.

В то же время западные официальные лица надеются, что контрнаступление Украины, подкрепленное «беспрецедентными» поставками оружия Киеву, приведет к успехам, которые вынудят Россию договориться об условиях мира в той или иной форме, пишет газета. Неназванные представители Белого дома подтвердили, что в таком исходе контрнаступления видят возможность для Киева начать переговоры. «Сообщение [Киеву] в основном состоит в том, что это лучшее, что вы получите», — сказал европейский чиновник о текущей военной поддержке со стороны Запада.

Поддерживать Украину «сколько потребуется» неоднократно обещали президент США Джо Байден и глава Пентагона Ллойд Остин. Генсек НАТО Йенс Столтенберг также не раз говорил о намерении Запада помогать Киеву, поскольку это нужно для обеспечения выгодных позиций при потенциальных переговорах с Москвой.

Россия неоднократно критиковала западные страны за поставки оружия и техники ВСУ. Президент Владимир Путин указывал, что по мере поставок Украине более дальнобойных вооружений зона безопасности на территории проведения военной операции будет отодвигаться.