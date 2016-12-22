Госдеп пригрозил Турции санкциями из-за покупки С-400

В случае покупки российских систем ПВО С-400 Турция может попасть под санкции, предупредил помощник госсекретаря США. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее подтвердил намерение купить у России зенитно-ракетные системы

Зенитно-ракетные комплексы С-400 «Триумф» (Фото: Владислав Белогруд / Интерпресс / ТАСС)

В случае покупки у России зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 «Триумф» Турция может попасть под санкции в рамках закона CAATSA («О противодействии неприятелям Америки через санкции»). Об этом говорится (*.pdf) в письменном заявлении помощника госсекретаря США Уэсса Митчелла, подготовленном к слушаниям в международном комитете палаты представителей конгресса США.

«Анкара заявляет, что согласилась купить российские ракетные системы С-400, что потенциально может привести к санкциям в соответствии со ст. 231 CAATSA и негативно сказаться на участии Турции в программе F-35 (Reuters сообщал, что Анкара хочет купить партию этих истребителей пятого поколения. — РБК)», — сказано в заявлении Митчелла.

Помощник госсекретаря также призвал Турцию помнить о рисках, которые несет сотрудничество с Россией по Сирии, и не идти на «стратегические уступки Москве ради достижения тактических целей».

Митчелл подчеркнул, что США не стремятся к конфронтации с Россией. При этом он высказал мнение, что стратегические цели Вашингтона в Сирии Москва не разделяет.

На прошлой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подтвердил намерение Анкары купить у Москвы системы С-400. Как ожидается, эти ЗРК должны быть поставлены в Турцию в июле 2019 года.

Заявление Эрдогана было сделано через несколько дней, после того как Минфин США объявил о расширении санкционного списка (Spе​cially Designated Nationals List, SDN), в который попал и «Рособоронэкспорт», монопольный экспортер российских вооружений.

В соответствии с законом CAATSA, за взаимодействие с попавшими в SDN физическими и юридическими лицами ​вторичным санкциям могут подвергнуться физические лица и компании не только из США, но и из других стран.