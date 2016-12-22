Fitch оценило риски российских банков от новых санкций США

Fitch не ожидает, что санкции США отразятся на рейтингах российских банков. Большинство рейтингуемых агентством банков не связаны с кредитами и облигациями подсанкционных лиц, а те, кто связан, смогут покрыть возможные убытки

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Международное рейтинговое агентство Fitch не ожидает «какого-либо непосредственного влияния на рейтинги» российских банков из-за введенных 6 апреля американских санкций, но предупреждает, что в случае продолжения операций с включенными в списки Минфина США физическими лицами или компаниями кредитные организации сами могут попасть под санкции. Об этом говорится в сообщении Fitch, поступившем в редакцию РБК.

Среди рейтингуемых агентством банков — Сбербанк, МКБ, Совкомбанк, ВЭБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, Тинькофф Банк, Ситибанк, Росбанк, ЮниКредит Банк и Райффайзенбанк.

Рейтингуемые Fitch российские банки способны абсорбировать потенциальные убытки, связанные с кредитами и облигациями лиц и компаний, против которых введены новые санкции, считает агентство. Большинство таких банков не имеет существенных рисков по этим контрагентам, а банки с существенным объемом таких рисков имеют хорошее залоговое обеспечение или достаточную прибыльность до отчислений в резервы под обесценение, чтобы покрыть потенциальные убытки, утверждают эксперты Fitch.

Минфин США 6 апреля расширил санкционный список за счет включения в него нескольких российских бизнесменов, а также компаний, которые находятся в их собственности или под их контролем, под санкции в том числе попали группа «Ренова» Виктора Вексельберга и публичные компании Олега Дерипаски Rusal и En+. Гражданам США будет запрещено осуществлять сотрудничество с этими лицами и компаниями — они должны расторгнуть существующие соглашения до 5 июня и выйти из вложений в долговые обязательства и акции санкционных компаний до 7 мая.

Введенные санкции окажут негативное влияние на кредитоспособность затронутых компаний, даже если российское правительство предоставит им поддержку. Вероятно, они потеряют часть контрактов и доступ к финансированию, а ослабление их кредитоспособности увеличит кредитный риск для кредитующих их банков, говорит Fitch.

Риски отдельных банков

Из банков, рейтингуемых Fitch, риски Сбербанка по всем SDN (включая оборонные компании, которые были внесены в список в прошлом году) составляют около $11 млрд (2,5% активов, или 20% капитала), подсчитали в Fitch. Ранее банк оценивал свои риски на таком же уровне. Этот объем может быть снижен за счет передачи кредитов оборонным компаниям на баланс Промсвязьбанка, полагают аналитики агентства. Из оставшегося объема значительная часть приходится на алюминиевую компанию Rusal, при этом кредитный риск, по мнению Fitch, сглаживается за счет залога принадлежащих Rusal акций «Норильского никеля», не попавшего под санкции.

Риски Внешэкономбанка (ВЭБ) по физическим лицам и компаниям, попавшим в новый список SDN, также являются существенными относительно капитала банка, утверждает Fitch. Московский кредитный банк (МКБ) и Совкомбанк имеют умеренные риски по лицам и компаниям из нового списка SDN, равные около 1,0–1,5% от активов, или около 10% капитала.

Банки предоставляли кредиты и приобретали облигации данных компаний до введения в отношении них последних санкций США. Продать эти активы или иным образом выйти из них может быть сложно без существенных потерь или вовсе невозможно. Если они останутся на балансах банков, по мнению Fitch, может потребоваться их реструктуризация и досоздание резервов.

В то же время прибыль до отчислений в резервы под обесценение у Сбербанка ($19 млрд — в 2017 году), МКБ и Совкомбанка является высокой и должна быть достаточной для покрытия этих рисков, в то время как ВЭБ может получить государственную поддержку в случае необходимости. Другие крупные банки и банки, выпускающие еврооблигации, которые Fitch рейтингует в России (Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, Тинькофф Банк, Ситибанк, Росбанк, ЮниКредит Банк и Райффайзенбанк) либо вовсе не имеют рисков по новому списку SDN, либо объем этих рисков является незначительным относительно их капитала.

Управляющий директор Национального рейтингового агентства Павел Самиев соглашается с оценками агентством Fitch рисков в российской банковской системе. По его словам, объем кредитов и вложения крупных банков в ценные бумаги тех компаний, которые попали под санкции, не являются колоссальной величиной в масштабах всей системы. «Если с точки зрения облигационного рынка у участников могут быть относительно заметные доли в портфелях ценных бумаг эмитентов, попавших в санкционный список, то с точки зрения выданных кредитов они обеспечены хорошей залоговой базой», — поясняет Самиев. Он также указывает на отсутствие аффилированности банков с попавшими под санкции эмитентами. Значит, кредиты выдавались на рыночных условиях, и банки поставили на таких крупных клиентов соответствующие лимиты, говорит он. «У банковской системы есть гораздо более серьезные риски, связанные с проблемными или непрофильными активами, на этом фоне единицы процентов от портфеля, приходящиеся на попавших под санкции заемщиков, не окажут существенно влияния», — резюмирует Самиев.