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Военная операция на Украине ,  
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Ушаков фразой «не теряем надежды» оценил будущий разговор Путина и Трампа

Ушаков перед разговором Путина и Трампа заявил, что Россия не теряет надежды
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Переговоры России и США
Несмотря на атаки ВСУ по российской территории, Москва «не теряет надежды» относительно возможного прекращения огня на Украине, заявил Ушаков. Телефонный разговор Путина и Трампа намечен на 18 марта
Юрий Ушаков
Юрий Ушаков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Российская сторона «цепляется за все» для скорейшего урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя предстоящий 18 марта телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Отвечая на вопрос специального корреспондента «Коммерсанта» Андрея Колесникова, насколько актуальны переговоры о прекращении огня на Украине, Ушаков сказал, что Россия «не теряет надежды».

В то же время помощник президента обратил внимание, что с момента, когда было озвучено предложение о 30-дневном прекращении огня на Украине, прошла неделя. За это время произошла «самая мощная в истории» атака беспилотников ВСУ на российскую территорию, указал он. «Но мы не теряем надежды! Цепляемся за все! Но им надо говорить друг с другом», — сказал Ушаков.

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Предложение о 30-дневном прекращении огня было озвучено по итогам переговоров американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии 11 марта. Киев заявил о готовности согласиться на перемирие, если на такой же шаг пойдет Москва. Путин говорил, что идея перемирия правильная, но «есть нюансы». К таким российский президент отнес нападение ВСУ на Курскую область. Необходимо решить, что делать с остающимися в регионе украинскими войсками, считает он.

Запланированный на 18 марта телефонный разговор президентов России и США станет вторым после инаугурации Трампа. По словам американского президента, он намерен обсудить с Путиным территориальный вопрос и контроль над АЭС. В Кремле повестку предстоящего разговора раскрывать не стали. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что подготовка ведется главным образом по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

Предыдущий телефонный разговор Путин и Трамп провели 12 февраля. Он продлился почти полтора часа. Главы государств обсудили вопросы, связанные с взаимоотношениями России и США, а также договорились об организации личной встречи.

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Милена Костерева
Россия США Владимир Путин Дональд Трамп телефонный разговор
Юрий Ушаков фото

Юрий Ушаков

помощник президента России, дипломат
13 марта 1947 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
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