Ушаков фразой «не теряем надежды» оценил будущий разговор Путина и Трампа

Ушаков перед разговором Путина и Трампа заявил, что Россия не теряет надежды

Несмотря на атаки ВСУ по российской территории, Москва «не теряет надежды» относительно возможного прекращения огня на Украине, заявил Ушаков. Телефонный разговор Путина и Трампа намечен на 18 марта

Юрий Ушаков (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Российская сторона «цепляется за все» для скорейшего урегулирования конфликта на Украине. Об этом заявил помощник президента России Юрий Ушаков, комментируя предстоящий 18 марта телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.

Отвечая на вопрос специального корреспондента «Коммерсанта» Андрея Колесникова, насколько актуальны переговоры о прекращении огня на Украине, Ушаков сказал, что Россия «не теряет надежды».

В то же время помощник президента обратил внимание, что с момента, когда было озвучено предложение о 30-дневном прекращении огня на Украине, прошла неделя. За это время произошла «самая мощная в истории» атака беспилотников ВСУ на российскую территорию, указал он. «Но мы не теряем надежды! Цепляемся за все! Но им надо говорить друг с другом», — сказал Ушаков.

Предложение о 30-дневном прекращении огня было озвучено по итогам переговоров американской и украинской делегаций в Саудовской Аравии 11 марта. Киев заявил о готовности согласиться на перемирие, если на такой же шаг пойдет Москва. Путин говорил, что идея перемирия правильная, но «есть нюансы». К таким российский президент отнес нападение ВСУ на Курскую область. Необходимо решить, что делать с остающимися в регионе украинскими войсками, считает он.

Запланированный на 18 марта телефонный разговор президентов России и США станет вторым после инаугурации Трампа. По словам американского президента, он намерен обсудить с Путиным территориальный вопрос и контроль над АЭС. В Кремле повестку предстоящего разговора раскрывать не стали. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что подготовка ведется главным образом по вопросу урегулирования конфликта на Украине.

Предыдущий телефонный разговор Путин и Трамп провели 12 февраля. Он продлился почти полтора часа. Главы государств обсудили вопросы, связанные с взаимоотношениями России и США, а также договорились об организации личной встречи.