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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны сообщило о перехвате рекордного числа дронов ВСУ над Россией

Минобороны: за ночь над территорией России сбили 337 дронов ВСУ
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Атаки беспилотников на Москву
В ночь на 11 марта ВСУ предприняли самую массированную атаку беспилотниками на регионы России, включая Москву. В Подмосковье один человек погиб в результате падения обломков дрона. Атака прошла в день переговоров Киева с США
Фото: Минобороны России / Global Look Press
Фото: Минобороны России / Global Look Press

За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 337 украинских беспилотников над территорией России, сообщило Минобороны.

Из них:

  • 91 дрон был сбит над Московской областью;
  • 126 беспилотников — над Курской областью;
  • 38 беспилотников — над территорией Брянской области;
  • 25 беспилотников — над территорией Белгородской области;
  • 22 беспилотника — над территорией Рязанской области;
  • 10 беспилотников — над территорией Калужской области;
  • 8 беспилотников — над территорией Липецкой области;
  • 8 беспилотников — над территорией Орловской области;
  • 6 беспилотников — над территорией Воронежской области;
  • 3 беспилотника — над территорией Нижегородской области.

В Подмосковье человек погиб в результате атаки дронов
Политика

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что средства ПВО перехватили 74 дрона, летевших в сторону столицы. Он назвал это самой массированной атакой дронов на Москву.

В Подмосковье один человек погиб, двое пострадали при падении обломков дрона, это произошло в Домодедово на парковке дистрибьюторского центра «Мираторга». Всего в Подмосковье пострадали три человека, говорил губернатор Андрей Воробьев.

Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram
Фото: vorobiev_live / Telegram

По словам Воробьева, сообщения о беспилотниках поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников.

На фоне атаки дронов приостановлены полеты в аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский. Также ограничения ввели в нижегородском аэропорту Стригино и ярославском аэропорту Туношна.

Атака прошла в день, когда должны состояться переговоры делегаций Украины и США в Саудовской Аравии, это будут первые публичные контакты представителей двух стран после перепалки между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме.

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Теги
Минобороны беспилотники Военная операция на Украине атака дронов Москва Подмосковье
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