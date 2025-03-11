Минобороны сообщило о перехвате рекордного числа дронов ВСУ над Россией
За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 337 украинских беспилотников над территорией России, сообщило Минобороны.
Из них:
- 91 дрон был сбит над Московской областью;
- 126 беспилотников — над Курской областью;
- 38 беспилотников — над территорией Брянской области;
- 25 беспилотников — над территорией Белгородской области;
- 22 беспилотника — над территорией Рязанской области;
- 10 беспилотников — над территорией Калужской области;
- 8 беспилотников — над территорией Липецкой области;
- 8 беспилотников — над территорией Орловской области;
- 6 беспилотников — над территорией Воронежской области;
- 3 беспилотника — над территорией Нижегородской области.
Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что средства ПВО перехватили 74 дрона, летевших в сторону столицы. Он назвал это самой массированной атакой дронов на Москву.
В Подмосковье один человек погиб, двое пострадали при падении обломков дрона, это произошло в Домодедово на парковке дистрибьюторского центра «Мираторга». Всего в Подмосковье пострадали три человека, говорил губернатор Андрей Воробьев.
По словам Воробьева, сообщения о беспилотниках поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников.
На фоне атаки дронов приостановлены полеты в аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский. Также ограничения ввели в нижегородском аэропорту Стригино и ярославском аэропорту Туношна.
Атака прошла в день, когда должны состояться переговоры делегаций Украины и США в Саудовской Аравии, это будут первые публичные контакты представителей двух стран после перепалки между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме.
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