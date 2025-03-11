Минобороны сообщило о перехвате рекордного числа дронов ВСУ над Россией

В ночь на 11 марта ВСУ предприняли самую массированную атаку беспилотниками на регионы России, включая Москву. В Подмосковье один человек погиб в результате падения обломков дрона. Атака прошла в день переговоров Киева с США

Фото: Минобороны России / Global Look Press

За ночь силы ПВО перехватили и уничтожили 337 украинских беспилотников над территорией России, сообщило Минобороны.

Из них:

91 дрон был сбит над Московской областью;

126 беспилотников — над Курской областью;

38 беспилотников — над территорией Брянской области;

25 беспилотников — над территорией Белгородской области;

22 беспилотника — над территорией Рязанской области;

10 беспилотников — над территорией Калужской области;

8 беспилотников — над территорией Липецкой области;

8 беспилотников — над территорией Орловской области;

6 беспилотников — над территорией Воронежской области;

3 беспилотника — над территорией Нижегородской области.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее сообщил, что средства ПВО перехватили 74 дрона, летевших в сторону столицы. Он назвал это самой массированной атакой дронов на Москву.

В Подмосковье один человек погиб, двое пострадали при падении обломков дрона, это произошло в Домодедово на парковке дистрибьюторского центра «Мираторга». Всего в Подмосковье пострадали три человека, говорил губернатор Андрей Воробьев.

Фото: vorobiev_live / Telegram Фото: vorobiev_live / Telegram Фото: vorobiev_live / Telegram

По словам Воробьева, сообщения о беспилотниках поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников.

На фоне атаки дронов приостановлены полеты в аэропортах Домодедово, Шереметьево, Внуково и Жуковский. Также ограничения ввели в нижегородском аэропорту Стригино и ярославском аэропорту Туношна.

Атака прошла в день, когда должны состояться переговоры делегаций Украины и США в Саудовской Аравии, это будут первые публичные контакты представителей двух стран после перепалки между президентами Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом в Белом доме.