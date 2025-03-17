Кремль не стал раскрывать темы разговора Путина и Трампа

Путин должен созвониться с Трампом 18 марта, раскрывать темы переговоров Кремль не будет, сказал Песков. Беседу анонсировал республиканец, среди тем он назвал вопрос территорий в контексте конфликта на Украине

Владимир Путин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

Разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа запланирован на 18 марта, темы раскрываться не будут, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мы никогда этого не делаем, никогда не опережаем события. Разговор действительно готовится, но в нашем понимании, конечно же, разговоры двух президентов не подлежат какому-то априори обсуждению содержания, поэтому мы этого не будем делать», — сказал Песков в ответ на вопрос о том, какие темы планируют обсудить Путин и Трамп.

О подготовке к беседе ранее сообщил Трамп. Республиканец назвал конкретную дату — 18 марта.

Президент США уточнил, что во время беседы с российским коллегой намерен поднять вопрос территорий в контексте конфликта на Украине, а также обсудить контроль над электростанциями. По его словам, за выходные было проделано «много работы».

«Мы хотим посмотреть, сможем ли мы положить конец этой войне. Может быть, сможем, может быть, нет, но я думаю, что у нас очень хорошие шансы», — сказал Трамп.

Разговор 18 марта должен стать вторым между политиками с момента вступления Трампа в должность. В прошлый раз республиканец и Путин разговаривали 12 февраля.

Беседа состоится через несколько дней после визита в Москву спецпосланника американского президента по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа. Тогда он встретился с Путиным. Трамп после поездки своего спецпосланника заявил о «хороших и продуктивных» переговорах с российским коллегой.

Уиткофф посещал Россию вскоре после переговоров американской и украинской делегаций в Джидде, которые состоялись 11 марта. Украинская сторона сообщила о согласии прекратить огонь на 30 дней с возможностью продления.

Путин заявил, что поддерживает идею о перемирии. Однако оно должно привести к долгосрочному миру и устранить первопричины конфликта, подчеркнул он. По словам российского президента, необходимо совместно обсудить ряд важных вопросов, среди которых: какова будет судьба украинских военных в Курской области, кто будет ответственен за контроль обстановки на линии соприкосновения и не использует ли Украина 30 суток перемирия для наращивания военного потенциала. Трамп назвал заявление Путина многообещающим, но «неполным».