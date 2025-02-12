Путин и Трамп договорились об организации личной встречи
Во время телефонного разговора президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились в том числе об организации личной встречи.
Об этом, как передает корреспондент РБК, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
«Путин и Трамп также договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи», — сказал пресс-секретарь.
По словам пресс-секретаря Кремля, телефонная беседа продолжалась почти полтора часа. Путин пригласил Трампа в Москву и выразил готовность к приему американских представителей, в том числе для обсуждения ситуации вокруг Украины.
Трамп подчеркнул необходимость скорейшего прекращения боевых действий, в то время как Путин акцентировал внимание на первопричинах конфликта, рассказал Песков.
Президент США неоднократно ранее высказывался о желании обсудить с Путиным перспективы урегулирования кризиса. В Кремле в свою очередь заявляли, что пока не получали конкретных предложений от его команды.
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