Песков: Путин и Трамп договорились об организации личной встречи

Путин и Трамп договорились об организации личной встречи

Владимир Путин и Дональд Трамп на саммите лидеров G20 в Гамбурге, Германия, 2017 год (Фото: Михаил Климентьев / РИА Новости)

Во время телефонного разговора президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп договорились в том числе об организации личной встречи.

Об этом, как передает корреспондент РБК, рассказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Путин и Трамп также договорились о продолжении личных контактов, в том числе об организации личной встречи», — сказал пресс-секретарь.

По словам пресс-секретаря Кремля, телефонная беседа продолжалась почти полтора часа. Путин пригласил Трампа в Москву и выразил готовность к приему американских представителей, в том числе для обсуждения ситуации вокруг Украины.

Трамп подчеркнул необходимость скорейшего прекращения боевых действий, в то время как Путин акцентировал внимание на первопричинах конфликта, рассказал Песков.

Президент США неоднократно ранее высказывался о желании обсудить с Путиным перспективы урегулирования кризиса. В Кремле в свою очередь заявляли, что пока не получали конкретных предложений от его команды.