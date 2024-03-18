Путин анонсировал появление альтернативы Крымскому мосту
Восстановлена железная дорога от Ростова-на-Дону до Донецка и Мариуполя, в скором времени железнодорожные составы пойдут до Севастополя, заявил президент Владимир Путин на митинге, посвященном десятилетию присоединения Крыма.
«Это будет еще одна альтернативная дорога вместо Крымского моста», — пояснил Путин.
Старая ветка, которая использовалась прежде, была проложена севернее — через Пологи и Токмак. Запорожские власти указывали, что после начала военной операции ВСУ регулярно наносили удары по ней, диверсанты «выбивали локомотивы», подрывали мосты. «Стало очевидно — требуется наличие железнодорожной ветки, до которой не достанет противник, но которая при этом играла бы важную роль в снабжении региона», — пояснял губернатор Евгений Балицкий. По его словам, дорогу спроектировали вместе с военными.
Дорога пока будет однополосной без электрической тяги, «так как она очень уязвима под обстрелами», говорил глава региона. Строительные работы в Запорожской области планировалось начать в первом квартале 2024 года, их рассчитывают завершить к сентябрю.
В мае 2023 года правительство создало организацию «Железные дороги Новороссии», объединившую управление путями в Донбассе, Запорожской и Херсонской областях. Новый путь через Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой позволит сократить дорогу из Ростовской области в Крым на 200 км, отмечала РГ.
«Нас, конечно, интересует прямая ветка — мы бы серьезно логистику сократили и в меньшей степени зависели бы от Крымского моста, который больше 28–30 пар [поездов] за сутки не пропустит. Для нас это был бы определенный коридор возможностей», — рассказывал глава Крыма Сергей Аксёнов.
Крымский мост был дважды атакован — в октябре 2022 года и июле 2023-го. Киев объяснял атаки тем, что стремится нарушить российскую военную логистику. Российские власти признали действия Киева терактом.
Периодически из-за попыток атак на полуостров или воздушной тревоги движение по автомобильной и железнодорожной веткам моста временно останавливают. Опасность новых атак на Крымский мост сохраняется, это требует постоянного уровня повышенной готовности, отмечал Кремль.
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