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Политика ,  
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Главу «Железных дорог Донбасса» задержали за злоупотребление полномочиями

Гендиректора «Железных дорог Донбасса» задержали за злоупотребление полномочиями

Директора трансграничного концерна «Железные дороги Донбасса» задержали в Донецке по подозрению в злоупотреблении полномочиями, сообщили «РИА Новости» в УФСБ по ДНР.

«Задержанный, вопреки интересам госслужбы, реализовал незаконную схему передачи государственного имущества в безвозмездное пользование третьим лицам», — говорится в сообщении ведомства.

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Концерн «Железные дороги Донбасса» основали в июле 2019 года в рамках реализации проекта по единому управлению железнодорожного транспорта в Донецкой и Луганской народных республиках. В структуру входит госпредприятие «Донецкая железная дорога» и «Луганская железная дорога». На сайте концерна говорится, что гендиректором является Владимир Кабаций.

31 мая премьер-министр России Михаил Мишустин поручил создать предприятие «Железные дороги Новороссии», объединяющие железные дороги новых регионов — ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Головной офис предприятия находится в Донецке и относится к Росжелдору.

Теги
Донбасс Донецк железные дороги превышение полномочий ДНР

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