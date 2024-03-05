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Общество ,  
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Движение поездов по Крымскому мосту приостановили

Движение поездов по Крымскому мосту временно перекрыли
Ночью на мосту перекрыли движение автотранспорта. Незадолго до этого жители Керчи слышали несколько взрывов над городом, пишет Shot
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Крымский мост временно закрыт для движения поездов, сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» в своем телеграм-канале.

Четыре состава из Крыма и еще пять в обратном направлении остановили. «Поезда начнут движение, как только это будет разрешено», — сообщила компания.

Ночью Крымский мост закрыли для автомобилей. Тех, кто уже находился на нем, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Пять поездов задержали из-за взрыва на мосту в Самарской области
Общество
Фото:Юрий Стрелец / РИА Новости

Незадолго до перекрытия движения для машин жители Керчи слышали взрывы над городом, сообщил телеграм-канал Shot. По данным издания, их было от трех до пяти. Местные власти и Минобороны ситуацию не комментировали.

Проезд по Крымскому мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток ВСУ атаковать полуостров или сам мост.

Движение поездов по Крымскому мосту приостановили
Движение поездов по Крымскому мосту приостановили

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Теги
Яна Ломакина
Крымский мост поезда перекрытие движения
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