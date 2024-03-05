Движение поездов по Крымскому мосту приостановили

Ночью на мосту перекрыли движение автотранспорта. Незадолго до этого жители Керчи слышали несколько взрывов над городом, пишет Shot

Фото: РИА Новости

Крымский мост временно закрыт для движения поездов, сообщил перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» в своем телеграм-канале.

Четыре состава из Крыма и еще пять в обратном направлении остановили. «Поезда начнут движение, как только это будет разрешено», — сообщила компания.

Ночью Крымский мост закрыли для автомобилей. Тех, кто уже находился на нем, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Незадолго до перекрытия движения для машин жители Керчи слышали взрывы над городом, сообщил телеграм-канал Shot. По данным издания, их было от трех до пяти. Местные власти и Минобороны ситуацию не комментировали.

Проезд по Крымскому мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток ВСУ атаковать полуостров или сам мост.