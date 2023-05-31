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Правительство поручило создать «Железные дороги Новороссии»

Премьер Мишустин поручил создать «Железные дороги Новороссии» с офисом в Донецке
Головной офис «Железных дорог Новороссии» расположится в Донецке. Это решение позволит создать единую систему управления процессом перевозов в четырех регионах, считают в правительстве
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК
Фото: Екатерина Кузьмина / РБК

Премьер-министр России Михаил Мишустин распорядился создать предприятие «Железные дороги Новороссии», объединяющее железные дороги ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

«Решение позволит выстроить единую логистику в этих четырех регионах, обновить парк вагонов и локомотивов, а также создать единую систему управления процессом перевозов», — говорится на сайте правительства.

Согласно распоряжению, сотрудники «Донецкой железной дороги», «Луганской железной дороги», «Херсонской железной дороги», «Мелитопольской железной дороги» и «Железных дорог Донбасса» смогут трудоустроиться в организацию. Головной офис предприятия расположится в Донецке, оно будет относиться к Росжелдору.

В начале апреля врио главы ДНР Денис Пушилин обсудил с российским президентом Владимиром Путиным трудности в логистике в республике. Путин тогда согласился с ним: «Да, [логистика] затруднена, поэтому дороже все становится».

«Коллеги сейчас работают над этим и над расширением возможностей автомобильных дорог, их улучшением, и даже над строительством железной дороги — как мы договаривались, с коллегами тоже поговорим — по Запорожской области и так далее», — сказал президент. Он добавил, что необходимо сделать два-три соединения между имеющимися магистралями, что позволит обеспечить перевозку грузов и пассажиропоток.

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правительство железные дороги Новороссия Михаил Мишустин Донбасс Запорожская область Херсонская область
Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России

3 марта 1966 года
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