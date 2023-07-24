В Кремле заявили о сохраняющемся риске новых атак на Крымский мост

Крымский мост (Фото: Global Look Press)

Опасность новых атак на Крымский мост сохраняется, это требует постоянного уровня повышенной готовности. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге, передает корреспондент РБК.

На просьбу прокомментировать сообщения об обнаружении следов взрывчатки на иностранном сухогрузе, направлявшемся из Турции в Ростов-на-Дону, Песков ответил: «Действительно, обнаруженные следы взрывчатки говорят о том, что опасность есть. Это требует постоянного уровня повышенной бдительности».

Он добавил, что «обеспечение безопасности Крымского моста требует самых тщательных мер и проверочных мероприятий, которые выполняют наши соответствующие органы».

На вопрос, не планируется ли дополнительный контакт президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Эрдогана, представитель Кремля ответил, что пока контактов нет, но «их исключать нельзя».

Ранее ФСБ сообщила, что на сухогрузе, который шел из Турции в Ростов-на-Дону через Керченский пролив для погрузки зерновых, найдены следы взрывчатых веществ динитротолуола и тетрила, а также признаки «стороннего вмешательства в конструктивные части сухогруза». Судну запретили проход под Крымским мостом.

В спецслужбе заявили, что в конце мая этот сухогруз находился в украинском порту Килия. В июле в турецком порту Тузла в Стамбуле судовую команду, состоявшую из 12 граждан Украины, полностью сменили, было изменено название сухогруза.

17 июля на Крымском мосту произошел взрыв. Как заявили российские власти, по мосту ударили два украинских беспилотных катера. Погибли два человека — родители 14-летней девочки. Она выжила, но получила травмы. Автомобильная часть моста получила повреждения.

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Крымский мост «законной целью», которая должна быть «нейтрализована». Он напомнил о стремлении Киева вернуть Крым. «Керченский мост не какая-нибудь маленькая логистическая дорога. Он используется для доставки боеприпасов и милитаризации Крыма», — утверждает Зеленский.

В день взрыва на Крымском мосту Россия вышла из зерновой сделки. Минобороны объявило ряд районов в северо-западной и юго-восточной частях международных вод Черного моря временно опасными для судоходства. Также было выпущено предупреждение, согласно которому все идущие в украинские порты суда будут рассматриваться потенциальными перевозчиками военных грузов.

Позднее российский МИД заявил, что Москва будет делать запросы о грузах, которые перевозят суда в Черном море, и при необходимости досматривать их. ФСБ сообщила, что проводит «комплекс контрольно-проверочных мероприятий» на судах, которые проходят в Керченском проливе, для «предотвращения террористических и диверсионных акций».