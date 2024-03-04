На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщает телеграм-канал, в котором публикуется оперативная информация о ситуации на переправе.

О приостановке движения рассказали в 3:38. Водителей, находящихся в зоне досмотра и на мосту, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

Проезд по Крымскому мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак на Крым и воздушных тревог.

В прошлый раз движение по Крымскому мосту и на участке трассы «Таврида» в районе Феодосии в керченском направлении перекрыли в ночь на 3 марта. Перед этим в интернете появились сообщения о взрывах в городе.

Позже на «Тавриде» запустили риверсивное движение. Минобороны отчиталось, что за ночь средства ПВО сбили над Крымом 38 беспилотников. Это одна из самых массовых атак беспилотников на полуостров.