На Крымском мосту перекрыли движение автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыли, сообщает телеграм-канал, в котором публикуется оперативная информация о ситуации на переправе.
О приостановке движения рассказали в 3:38. Водителей, находящихся в зоне досмотра и на мосту, попросили сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.
Проезд по Крымскому мосту периодически перекрывают, в том числе из-за попыток атак на Крым и воздушных тревог.
В прошлый раз движение по Крымскому мосту и на участке трассы «Таврида» в районе Феодосии в керченском направлении перекрыли в ночь на 3 марта. Перед этим в интернете появились сообщения о взрывах в городе.
Позже на «Тавриде» запустили риверсивное движение. Минобороны отчиталось, что за ночь средства ПВО сбили над Крымом 38 беспилотников. Это одна из самых массовых атак беспилотников на полуостров.
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