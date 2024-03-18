El País назвала задачи отправленных на Украину военспецов НАТО

Западные военные специалисты следят за использованием поставленных Киеву вооружений, но не вступают в столкновения с российской армией, пишет El País. Путин говорил, что военные НАТО на Украине будут восприниматься как интервенты

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Военнослужащие НАТО не участвовали в наземных боях на Украине, они занимаются сбором информации о положении на фронте, анализом эффективности и проблем присланного оружия, а также выявлением случаев коррупции. Об этом пишет El País со ссылкой на источники.

Этих людей издание называет неофициальными информаторами, некоторые из них — зарубежные военнослужащие в отставке, которые воюют в качестве добровольцев в ВСУ. Как отметили два собеседника газеты, США особенно активно следят за предоставлением помощи, организовывая как официальные миссии контроля при участии посольства, так и вне официальных каналов.

Военнослужащие западных стран могут собирать важные сведения на Украине для улучшения подготовки армий своих государств и использования оружия, предположила Ольга Гусиева, научный сотрудник Института политики безопасности Кильского университета. Кроме того, указала она, их задачей может быть борьба с попаданием вооружений на черный рынок, как произошло после вывода американских войск из Афганистана в 2021 году. По ее данным, зарубежные инструкторы присутствуют на Украине в рамках частных инициатив правительств, впрочем, США, Великобритания, Польша и страны Балтии координируют свои усилия.

Пентагон признавал, что на Украине есть небольшие группы американских военнослужащих, которые проводят проверки полученной Киевом помощи. «Что касается персонала, который проводит эти инспекции, насколько я понимаю, они будут очень далеки от каких-либо операций на передовой. Мы полагаемся на украинцев в этом, мы полагаемся на других партнеров», — подчеркнул представитель ведомства Патрик Райдер в октябре 2022 года.

В секретных документах, которые утекли из Пентагона весной 2023 года, журналисты обнаружили информацию о спецназе западных стран, который действует на Украине. Так, Великобритания направила 50 военных, Латвия — 17, Франция — 15, США — 14, Нидерланды — одного. В феврале 2024 года присутствие западного спецназа подтвердил источник Financial Times, а в марте — признал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

Правительство Великобритании сообщило в начале 2024-го о «небольшом количестве» военнослужащих, которые находятся на Украине для «поддержки вооруженных сил». Помимо этого, заверили в Лондоне, «у нас нет никаких планов по крупномасштабному развертыванию».

Если войска США появятся на Украине, Россия отнесется к ним как к интервентам, и Вашингтон это понимает, говорил президент Владимир Путин. «Сейчас присутствуют и впрямую, в виде советников, присутствуют в виде иностранных наемников и несут потери. Но если речь пойдет об официальных воинских контингентах иностранных государств, то уверен, это не изменит ситуации на поле боя», — указывал он.

По оценке представителя президента Дмитрия Пескова, если на Украине появятся войска западных стран, это сделает конфликт России и НАТО неизбежным.