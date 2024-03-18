Санду призвала закрепить стремление Молдавии в ЕС в Конституции

Майя Санду призвала начать организовывать референдум о членстве Молдавии в Евросоюзе. Его планируют провести осенью 2024 года в день президентских выборов. Так власти хотят закрепить свою европейскую перспективу в Конституции

Майя Санду (Фото: Soeren Stache / dpa / Global Look Press)

Президент Молдавии Майя Санду призвала депутатов молдавского парламента запустить организацию референдума о членстве республики в Евросоюзе. С таким посылом она выступила на пресс-конференции по теме плебисцита, которая состоялась 18 марта. По словам главы государства, она уже провела 20 раундов консультаций по теме — в них поучаствовали более 500 представителей разных сообществ, и все они выступили за членство страны в Евросоюзе.

«Европейская интеграция — это страновой проект, который объединяет общество и может обеспечить нам то мирное, свободное и процветающее будущее, которого мы хотим», — заявила она (здесь и далее — цитата по Tribuna.md). «Понятно, что это не новая идея, мы все этого хотим, мы над этим работаем, но решительных шагов пока не предпринято. Мы больше не можем медлить, ждать еще 30 лет... Это наш шанс, — сказала Санду. — Как только это будет записано в Конституции, весь политический класс будет обязан следовать воле граждан и соблюдать план действий по достижению цели вступления в ЕС». Как будет сформулирован вопрос в бюллетене, пока не известно.

В этот же день был запущен веб-сайт грядущего конституционного референдума. На нем инициаторы плебисцита обозначили пять преимуществ членства республики в ЕС:

Гарантированный мир — «ни одна страна-член ЕС не подвергалась военному нападению и не вела войну на своей территории». Более высокие доходы и высокооплачиваемые рабочие места. Сторонники референдума заявляют, что при вступлении в ЕС Брюссель предоставит Кишиневу помощь, которая сделает собственное молдавское производство более конкурентоспособным и выведет его на более широкие внешние рынки. Здесь ставят в пример Румынию, где с начала переговоров в 2000 году до вступления в ЕС в 2007-м средняя зарплата «увеличилась в 14 раз». Законы и правосудие по стандартам Евросоюза — там «закон есть закон, права соблюдаются, люди свободно путешествуют, куда хотят, и все равны перед законом». «Европейский союз поможет нам завершить очистку судебной системы и прокуратуры, чтобы они вершили правосудие и сажали воров в тюрьму», — сказано на сайте. Молдавии предоставят финансовую помощь на строительство и ремонт автомагистралей, школ и систем водоснабжения — Кишинев «получит доступ к еще большему числу европейских фондов в миллиарды евро». Здесь в пример опять же привели Румынию, которая с момента вступления в ЕС получила от него €90 млрд, «что эквивалентно 16 годовым национальным бюджетам Республики Молдова». Понимание национальных традиций и их сохранение — Евросоюз поощряет разнообразие, сказано на сайте, и позволит Молдавии не только сохранить все хорошее, что у нее есть, но даже продвигать это по всему миру. «В ЕС все национальности живут в гармонии, и не имеет значения, на каком языке вы говорите — у вас есть уважение и равные возможности», — сказано на сайте.

Майя Санду подписала заявку на вступление Молдавии в Евросоюз в марте 2022 года. Через несколько месяцев Кишинев вместе с Киевом получил статус кандидата в члены блока. В декабре по итогам двухдневого саммита Совета ЕС Брюссель решил начать переговоры с Молдавией о вступлении в союз. Президент допускала, что Молдавия может присоединиться к Евросоюзу к 2030 году вместе с непризнанным Приднестровьем, несмотря на то что сейчас Кишинев этот регион не контролирует. В ЕС в то же время не исключили, что вступление может произойти без этого региона. Евроатлантическая перспектива на сегодня закреплена в Основных законах Грузии и Украины.

Впервые о референдуме Майя Санду сказала в конце 2023 года, объявляя о планах участвовать в выборах президента осенью 2024 года. Их точная дата пока неизвестна. Власти планируют провести выборы и референдум в один день. «Референдум определит судьбу страны на многие годы вперед. Мы хотим, чтобы на избирательные участки пришли как можно больше людей. Знаем по опыту, что на президентских выборах — самая высокая явка избирателей», — так Санду объяснила планы совместить два голосования (цитата по NewsMaker).

При этом в президентской администрации подчеркнули, что вопрос вступления страны в военные блоки не стоит — это противоречило бы Конституции, в которой записано, что Молдавия «провозглашает свой постоянный нейтралитет» и «не допускает размещения на своей территории вооруженных сил других государств» (статья 11). «Мы соблюдаем Конституцию и ее положения. Мы хотим сохранить мир, не быть вовлеченными в конфликты, жить в безопасности и взаимопонимании, хотим, чтобы у нас была современная армия, которая защищает нейтралитет страны», — так глава президентского офиса Адриан Бэлуцел ответил на призыв бывшего башкана Гагаузии Ирины Влах провести референдум о нейтралитете страны и ее невступлении в военные блоки (цитата по NewsMaker).