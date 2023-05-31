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Санду допустила, что Молдавия с Приднестровьем вступит в ЕС до 2030 года

Президент Санду: Молдавия вступит в Евросоюз к 2030 году вместе с Приднестровьем
Майя Санду
Майя Санду (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Молдавия может присоединиться к Евросоюзу к 2030 году вместе с Приднестровьем, несмотря на то, что сейчас на территории региона находятся российские войска. Об этом заявила президент страны Майя Санду в интервью Bloomberg.

По ее словам, Кишинев проведет экономическую реформу и будет бороться с коррупцией на пути вступления в ЕС, а также покажет населению Приднестровья, что именно связь с европейскими странами, а не Россией пойдут на пользу их жизни.

«Чем скорее мы повысим уровень жизни, тем скорее у нас появится шанс на воссоединение. 100%, это наша цель», — заявила Санду.

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Теги
Майя Санду Молдавия Приднестровье ЕС
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