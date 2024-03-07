Париж подписал соглашение с Молдавией и создаст военную миссию в стране

Эмманюэль Макрон анонсировал, что в ближайшие месяцы Франция откроет в Кишиневе свою постоянную военную миссию. Ее задача — обучение молдавских военных. Такой шаг вписывается в новое молдавско-французское оборонное соглашение

Майя Санду и Эмманюэль Макрон (Фото: Christophe Ena / Reuters)

Министры обороны Франции и Молдавии Себастьян Лекорню и Анатолий Носатый 7 марта подписали в Париже соглашение о сотрудничестве в сфере безопасности. Это произошло во время двухдневного визита молдавской делегации во главе с президентом Майей Санду во Францию. Церемонию подписания после выступлений глав государств в соцсети X (Twitter) транслировал Елисейский дворец. Тогда же стороны подписали документ об экономическом сотрудничестве на период с 2024 по 2029 год.

Как заявил Макрон, в ближайшие месяцы Франция откроет в Кишиневе постоянную миссию французского Минобороны. Ее задачей будет обучение молдавских военнослужащих. По словам президента, это «усилит сотрудничество в сфере обучения и подготовки военных, а также повысит совместимость вооруженных сил» двух стран.

«Франция и Европейский союз находятся на вашей стороне, с тем чтобы помочь Молдавии на пути к ее европейскому будущему», — обратился Макрон к Санду и отметил, что на встрече доноров помощи Украине, которая прошла 26 февраля в Париже, западные страны подчеркнули, что необходимо вкладываться в безопасность и суверенитет Молдавии.

Как сообщило накануне молдавское Министерство обороны, этот документ актуализирует договор об оборонном взаимодействии, который Париж и Кишинев подписали в 1998 году, и «создаст основу для углубления сотрудничества». В ведомстве подчеркнули, что такая актуализация нужна в связи с обострением вызовов региональной безопасности. «Республика Молдова предпринимает решительные шаги к вступлению в Европейский союз, пространство безопасности и мира на европейском континенте», — отметили там.

Офис французского президента, анонсируя подписание, в свою очередь, заявил, что соглашение служит знаком того, что Франция «поддерживает независимость, суверенитет и безопасность Республики Молдова в контексте войны России против Украины» (цитата по Reuters).

До этого, в сентябре 2023 года, министры обороны обеих стран подписали договор о намерениях, который стал предпосылкой для нынешнего соглашения. Главный вопрос в отношениях двух оборонных ведомств — как Франция может поддержать Молдавию в процессе трансформации ее армии. Лекорню, выступая по итогам тех переговоров в Кишиневе, впервые сообщил, что Франция отправит в Молдавию свою военную миссию.Тогда же Кишинев договорился с французской промышленной компанией Thales, которая выпускает информационные системы для авиакосмического, военного и морского применения, о закупке радиолокационных систем GM200.