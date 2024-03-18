Песков объяснил слова Путина о санитарной зоне на Украине
Президент Владимир Путин в своих словах о создании санитарной зоны на Украине подразумевает, что на фоне атак дронами, обстрелов российской территории, социальных объектов, жилых домов будут приняты меры, чтобы эти территории обезопасить, сообщил журналистам пресс-секретарь Дмитрий Песков.
«Обезопасить их можно, только создав некий коридор, буферную зону, с тем чтобы любые средства, которые враг может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости», — сказал представитель Кремля.
Ночью Путин на пресс-конференции в своем избирательном штабе заявил, что санитарную зону на Украине, если таковая будет, нужно сделать непреодолимой. «Создать зону безопасности, преодолеть которую будет достаточно сложно, применяя те средства поражения, которые противник использует, прежде всего, конечно, иностранного производства», — сообщил он.
Глава государства в июне 2023 года также говорил, что Россия должна будет рассмотреть создание на Украине санитарной зоны, если обстрелы российских территорий продолжатся. Он уточнил, что зона должна быть «на таком удалении, с которого невозможно было бы доставать нашу территорию». В случае создания такой зоны на Украине военная инфраструктура ВСУ будет отодвинута на безопасное для России расстояние, объяснял тогда Песков.
В том же месяце зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что линия демилитаризованной санитарной зоны должна проходить по границам Львова из-за решений Запада о поставке Киеву дальнобойных видов оружия. В марте прошлого года он призвал создать «санитарную полосу», которая не позволит применять оружие на средних и коротких дистанциях, 70–100 км.
С 2022 года приграничные регионы России, в том числе Белгородская, Курская и Брянская области, регулярно подвергаются атакам украинских беспилотников и обстрелам со стороны ВСУ. Украинские диверсанты также пытаются проникнуть на территорию России.
В последнее время такие случаи участились. На прошлой неделе ФСБ сообщила о том, что 10 марта украинские диверсанты предприняли несколько попыток нарушить государственную границу в Белгородской и Курской областях. Минобороны также говорило о подобных случаях: так, 17 марта ведомство доложило о пресечении всех попыток украинских войск перейти границу в районе села Козинка Белгородской области.
Белгородский портал Go31.ru со ссылкой на министра здравоохранения региона Андрея Иконникова сообщил, что в регионе за неделю из-за атак и обстрелов ВСУ погибли 11 человек и пострадали 82.
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