Медведев предложил провести линию «санитарной зоны» по границам Львова

Чтобы «санитарная зона» выполняла реальную защитную роль, ее линия должна проходить по границам Львова, заявил Медведев. По его словам, уже нет причин воздерживаться от уничтожения кабельной связи Запада, проложенной по дну океана

Дмитрий Медведев (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

Линия демилитаризованной «санитарной зоны» на Украине должна проходить по границам Львова, учитывая решения Запада о поставке Киеву дальнобойных видов оружия. Об этом заявил зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.



«Такая линия должна проходить по границам Львова (польского Лемберга), чтобы сыграть реальную защитную роль. Тогда это и будут новые безопасные границы того, что раньше называли «страна 404», — написал он в телеграм-канале.

Помимо этого, Медведев отметил, что у России не осталось никаких причин воздерживаться от уничтожения кабельной связи Запада, проложенной по дну океана, если исходить из доказанности соучастия западных стран в подрыве «Северных потоков».

Ранее британские аналитики предупредили, что повреждение подводных энергетических и коммуникационных кабелей в Великобритании может привести к катастрофическим последствиям: перебоям в доступе в интернет и отключению электроэнергии, нарушению работы телефонной связи, мобильной связи и интернета, общественного транспорта, служб экстренной помощи, больниц, школ и университетов, а также местных органов власти.

Накануне президент России Владимир Путин заявил, что Москва может рассмотреть создание на Украине «санитарной зоны», если обстрелы российских территорий продолжатся.

Комментируя заявление Путина, глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов пояснил, что в «санитарной зоне» должны будут отсутствовать средства поражения, достигающие территории, «которую Россия считает своей».

В марте Медведев уже предлагал в рамках спецоперации на Украине создать «санитарную полосу», которая не позволит применять оружие на средних и коротких дистанциях, 70–100 км.

«Если до Киева надо дойти, значит надо идти до Киева. Если до Львова, значит до Львова», — отметил он тогда.

После начала военной операции на Украине власти приграничных регионов регулярно сообщают об обстрелах. В последние недели ситуация обострилась в Белгородской области. Туда не раз пытались попасть диверсионные группы, а глава региона Вячеслав Гладков ежедневно отчитывается о новых атаках.