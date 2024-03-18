Минздрав Белгорода: 11 человек погибли за неделю в результате обстрелов

В Белгороде сообщили об 11 погибших за неделю в результате обстрелов

Фото: vvgladkov / Telegram

В Белгородской области 11 человек погибли и 82 пострадали за неделю из-за атак и обстрелов Вооруженных сил Украины. Об этом сообщил белгородский портал Go31.ru со ссылкой на министра здравоохранения региона Андрея Иконникова.

«Всего за неделю с 12 по 18 марта у нас пострадавших 93 человека, 11 из них погибли», — заявил министр на оперативном совещании.

В тяжелом состоянии находятся девять жителей региона. Их могут направить в федеральные медицинские центры для длительного лечения.

Белгородская область регулярно попадает под обстрелы и атаки дронов украинских военнослужащих. 17 марта снаряд попал в жилой дом, погибла 16-летняя девушка, ее отец получил черепно-мозговую травму, ожоги и отравление продуктами горения. Кроме того, Минобороны отчиталось о перехвате 14 БПЛА над областью.

Восемь реактивных снарядов RM-70 Vampire сбили на подлете к городу 16 марта. В результате погибли два человека, еще три пострадали. Власти Белгорода ограничили работу торговых центров и школ.