ФСБ заявила о срыве попытки прорыва диверсантов через границу

ФСБ заявила о срыве попытки прорыва диверсантов в Белгородскую и Курскую области

Были убиты более ста диверсантов, нападавшие потеряли в том числе танки и французскую артиллерийскую установку, сообщили в ФСБ. Об отражении атаки сообщает и Минобороны

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С 10 марта украинские диверсанты предприняли несколько попыток нарушить государственную границу в Белгородской и Курской областях. Все они были пресечены, говорится в сообщении ФСБ, которое приводит агентство ТАСС.

«В социальных сетях распространяется информация о заходе в некоторые приграничные населенные пункты Белгородской и Курской областей украинских вооруженных формирований. Публикуемые сведения не соответствуют действительности», — заявили в ФСБ.

По данным спецслужбы, потери диверсантов составили более ста человек. Уничтожены шесть танков, 20 бронемашин, а также французская артиллерийская установка Caesar.

«Нанесение ударов по вооруженным формированиям в украинском приграничье продолжается», — говорится в сообщении.

В Минобороны заявили, что ВСУ пытались вторгнуться на территорию России на трех направлениях: в районах Одноробовки, Нехотеевки и Сидорошино. На приграничной территории со стороны Украины в районе Одноробовки уничтожено до 60 украинских террористов, в районе Нехотеевки — три танка и бронетранспортер, а в районе Сидорошино — два танка.

Ранее губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что в район приграничного поселка Теткино попыталась прорваться со стороны Украины диверсионная группа. Завязался стрелковый бой, однако пограничники в результате не допустили прорыва.

Также в течение ночи и утром атакам украинских беспилотников подверглись Глушковский и Суджанский районы Курской области, Грайворонский и Шебекинский городские округа Белгородской области. Также БПЛА были уничтожены над Клинцовским, Почепским, Брасовским районами Брянской области.