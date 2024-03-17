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Военная операция на Украине ,  
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Минобороны назвало потери ВСУ при попытке зайти в белгородскую Козинку

Минобороны: при попытке пересечь границу у Козинки ВСУ потеряли 65 военных
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Военная операция на Украине
Украинская сторона потеряла 65 человек, РСЗО RM-70 Vampire и гаубицу Д-20, заявили в ведомстве. О срыве попыток прорыва украинских диверсантов близ Козинки и Сподарюшино Минобороны сообщило накануне
Фото: Google Maps
Фото: Google Maps

Российские силы пресекли все попытки украинских войск перейти границу в районе села Козинка Белгородской области, Киев потерял до 65 человек, заявило Минобороны в ежедневной сводке.

Также, по данным ведомства, Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли реактивную систему залпового огня (РСЗО) RM-70 Vampire и гаубицу Д-20.

RM-70 Vampire — это модернизированная реактивная система залпового огня, чешская версия советской РСЗО БМ-21 «Град», она была создана еще в Чехословакии. Основное отличие RM-70 от БМ-21 заключается в наличии системы быстрой перезарядки, расположенной прямо за кабиной. Калибр реактивных боеприпасов остался прежним — 122 мм. Боевой расчет составляет шесть человек.

Накануне оборонное ведомство сообщило о срыве попыток украинских диверсионных групп прорваться на территорию России со стороны Сумской области в направлении сел Сподарюшино и Козинка в Белгородской области.

Тогда министерство оценило потери противника в 30 военнослужащих. Также украинская сторона лишилась трех танков, двух боевых бронированных машин, боевой машины РСЗО Vampire и боевой машины РСЗО «Град», следовало из сводки. О новых атаках в окрестностях Козинки не сообщалось.

Село Козинка расположено в Грайворонском районе на юго-западе Белгородской области. Оно фактически примыкает к границе России с Сумской областью Украины.

Минобороны назвало потери ВСУ при попытке зайти в белгородскую Козинку
Минобороны назвало потери ВСУ при попытке зайти в белгородскую Козинку

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Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Татьяна Зыкина Татьяна Зыкина
Минобороны Белгородская область диверсанты Украина ВСУ потери
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