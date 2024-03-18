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Военная операция на Украине ,  
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Посол Китая в Берне не исключил участия Пекина в саммите по Украине

Посол КНР в Швейцарии не исключил участия Пекина в саммите по Украине
Сюжет
Военная операция на Украине
Китайский посол в Берне не исключил участия КНР в мирном саммите по Украине. Он раскритиковал санкции против России, которые не были согласованы Совбезом ООН, и заявил о необходимости возобновления диалога между Россией и Украиной
Берн
Берн (Фото: Mike Hewitt / Getty Images)

Посол Китая Ван Шитин в Берне не исключил участия Китая в саммите по Украине, который запланировал глава МИД Швейцарии Иньяцио Кассис. Об этом он рассказал в интервью швейцарской газете NZZ.

«Китай выступает за продвижение мирных переговоров и всегда выступал за это. И мы также выдвинули стратегию политического прекращения конфликта: территориальный суверенитет всех стран должен уважаться, а Устав ООН должен соблюдаться», — заявил дипломат. По словам Шихтинга, все стороны должны стремиться к прекращению конфликта, нужно предотвратить его дальнейшее усугубление и выходу из-под контроля.

Шитин на вопрос о предотвращении дальнейшей эскалации конфликта сообщил, что необходимо поддержать Россию и Украину в возобновлении прямого диалога как можно скорее.

«Односторонние санкции не могут положить конец конфликту. Они только создают новые проблемы. Поэтому Китай выступает против односторонних санкций, не санкционированных Советом Безопасности ООН», — заявил дипломат.

Зеленский анонсировал первый саммит по «формуле мира» Украины
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Москва осуждает антироссийские санкции, которые были введены западными странами, и считает их незаконными.

В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первый саммит по мирному урегулированию конфликта с Россией может пройти весной в Швейцарии. Он сказал, что Россию могут пригласить на мероприятие, но не для обсуждения его условий: Москве представят уже готовый и согласованный план, как это произошло во время заключения зерновой сделки.

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Кассис чуть ранее напоминал о мирной конференции, которую Швейцария планирует провести «к лету». Министр тогда же сообщил о разговоре с главой МИДа Сергеем Лавровым, который заверил в открытости к серьезным предложениям. По словам Кассиса, существует около десяти мирных планов по Украине, и только о шести-семи известно публике, остальные пока секретные.

Лавров при этом заявлял, что Берн занял «откровенно антироссийскую позицию» в этом конфликте и у него не получится навязать свое посредничество по Украине.

В декабре президент Владимир Путин говорил, что Россия готова вести переговоры с Украиной, Европой и США, но только с учетом своих интересов.

В прошлом году состоялись три встречи по украинской «формуле мира»: 24 июня в Копенгагене, 5–6 августа в Джидде и в конце октября на Мальте.

«Формула мира», которую представил Зеленский на саммите G20 в сентябре 2022 года, состоит из десяти пунктов, включая вывод российских войск.

Москва отвергает формулу, исключает переговоры на ее основе и требует от Киева признать ее суверенитет над Крымом, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областями.

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