 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Зеленский анонсировал первый саммит по «формуле мира» Украины

Зеленский: весной в Швейцарии может пройти первый саммит по «формуле мира»
Сюжет
Военная операция на Украине
«Формулу мира» обсудят весной в Швейцарии, второй саммит затем проведут на другом континенте, а России представят результат обсуждений, сказал Зеленский. Путин говорил о готовности к переговорам, но с учетом интересов России
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Весной в Швейцарии может пройти первый саммит, посвященный предложенному Украиной плану мирного урегулирования конфликта с Россией. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции форума «Украина. Год 2024».

«[Первый саммит] будет в Швейцарии. Второй саммит мы хотели бы, чтобы он был не на Европейском континенте, а на другом. Я думаю, в ближайшие недели или месяцы эта информация обязательно появится», — сказал Зеленский.

Россию могут пригласить на мирный саммит, продолжил Зеленский, но не для обсуждения его условий. По задумке президента, представителям Москвы представят уже готовый и согласованный план, как это произошло во время заключения зерновой сделки. Однако это не значит, что Россия примет документ, признал он.

Зеленский подчеркнул, что очень не хочет ситуации, при которой «после выборов в разных странах» в этом году появилось бы множество мирных инициатив от стран, которые навязывали бы свои идеи, не совпадающие с интересами Киева.

Бербок заявила, что Запад не мешает Украине вести переговоры
Политика
Анналена Бербок

Власти Швейцарии подтверждали планы организовать мирную конференцию по просьбе Украины, которая состоялась бы «к лету». Ее проведение позволит «изложить все эти идеи, проанализировать их, найти общие знаменатели, чтобы шаг за шагом прийти к миру», причем важным является обеспечение участия не только стран Запада, указывал глава швейцарского МИДа Иньяцио Кассис. Он отметил, что существует около десяти мирных планов по Украине, и только о шести-семи известно публике, остальные пока секретные.

Министр тогда же сообщил о разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым, который заверил в открытости к серьезным предложениям.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Лавров прежде критиковал желание Швейцарии стать посредником в урегулировании конфликта. «Ничего из этого не выйдет. Это не тот игрок, который может пользоваться доверием», — сказал он и назвал политику Берна «откровенно антироссийской». Власти Швейцарии с его оценкой не согласились.

В декабре 2023 года президент Владимир Путин заявил, что Россия готова вести переговоры с Украиной, Европой и США, но только с учетом своих интересов.

«Свое не отдадим. Вот что все должны понять. И в Украине те, кто агрессивно настроен в отношении России, и в Европе, и в США. Хотят договариваться — пусть договариваются. Но только мы будем делать это, исходя из наших интересов», — сказал Путин.

Москва и Киев выражают готовность к переговорам, но требуют противоположных условий для возобновления диалога. Украинская сторона в первую очередь настаивает на выводе российских войск к границам 1991 года, российская — требует признать за ней суверенитет над Донбассом, Крымом, Херсонской и Запорожской областями. Обе стороны называют условия друг друга неприемлемыми.

Минобороны показало удар по комплексу Patriot. Видео

⚡ Как санкции повлияют на работу карт системы «Мир»

Впервые за 50 лет на Луну сел американский космический аппарат. Видео

Путин ответил на оскорбления Байдена. Видео

Как выглядит новый российский ракетоносец ТУ-160М. Видео

⚡ Кто попал под новые санкции Запада

Самый титулованный футболист в мире получил 4,5 года тюрьмы. Подробности

Шарлиз Терон выставила на продажу дом в Лос-Анджелесе. Фото и цена

В России возобновили выпуск Hyundai и Kia, но под другим брендом. Фото

Xiaomi показал свой самый дорогой смартфон. Фото и цены

В какой банк положить деньги? Топ-10 вкладов в феврале 2024 года

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний

Открыть счет в Казахстане стало труднее. Что произошло?

Баффет написал ежегодное письмо инвесторам. Главные тезисы
Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина мирный план Владимир Зеленский Швейцария
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Макрон пропустит саммит G7 по Украине на фоне протестов фермеров
Политика
Бербок заявила, что Запад не мешает Украине вести переговоры
Политика
Блинкен заявил об отсутствии условий для переговоров по Украине
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 23 февраля
EUR ЦБ: 100,44 (+0,55) Инвестиции, 22 фев, 16:42 Курс доллара на 23 февраля
USD ЦБ: 92,75 (+0,31) Инвестиции, 22 фев, 16:42
В Крыму завели дело после драки в баре с участием «бойцов ЧВК» Общество, 19:47
Зеленский назвал потери Украины Политика, 19:33
Московское «Динамо» выиграло регулярный чемпионат КХЛ Спорт, 19:25
США заявили о надежде достичь сделки с Израилем и ХАМАС в ближайшие дни Политика, 19:20
Зеленский анонсировал первый саммит по «формуле мира» Украины Политика, 19:16
Игрока «Ливерпуля» унесли с поля на носилках в финале Кубка лиги Спорт, 19:16
Коммерческие помещения на первых этажах новостроек: стоит ли вкладываться РБК и ПИК, 19:06
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Осужденный по делу об убийстве экс-депутат записал видео с фронта Политика, 19:03
ТНТ перезапустит передачу «Наша Russia» Технологии и медиа, 18:56
В Севастополе объявлена воздушная тревога Политика, 18:46
«Автомобилист» получил «Ак Барс» в соперники по плей-офф КХЛ Спорт, 18:41
Бербок объявила о выделении Киеву еще €100 млн на гумпомощь Политика, 18:34
Кадыров встретился с Патрушевым в Москве Политика, 18:32
Явка на парламентских выборах в Белоруссии превысила 65% Политика, 18:12