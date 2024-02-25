Зеленский анонсировал первый саммит по «формуле мира» Украины

«Формулу мира» обсудят весной в Швейцарии, второй саммит затем проведут на другом континенте, а России представят результат обсуждений, сказал Зеленский. Путин говорил о готовности к переговорам, но с учетом интересов России

Владимир Зеленский (Фото: Валентин Огиренко / Reuters)

Весной в Швейцарии может пройти первый саммит, посвященный предложенному Украиной плану мирного урегулирования конфликта с Россией. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский на пресс-конференции форума «Украина. Год 2024».

«[Первый саммит] будет в Швейцарии. Второй саммит мы хотели бы, чтобы он был не на Европейском континенте, а на другом. Я думаю, в ближайшие недели или месяцы эта информация обязательно появится», — сказал Зеленский.

Россию могут пригласить на мирный саммит, продолжил Зеленский, но не для обсуждения его условий. По задумке президента, представителям Москвы представят уже готовый и согласованный план, как это произошло во время заключения зерновой сделки. Однако это не значит, что Россия примет документ, признал он.

Зеленский подчеркнул, что очень не хочет ситуации, при которой «после выборов в разных странах» в этом году появилось бы множество мирных инициатив от стран, которые навязывали бы свои идеи, не совпадающие с интересами Киева.

Власти Швейцарии подтверждали планы организовать мирную конференцию по просьбе Украины, которая состоялась бы «к лету». Ее проведение позволит «изложить все эти идеи, проанализировать их, найти общие знаменатели, чтобы шаг за шагом прийти к миру», причем важным является обеспечение участия не только стран Запада, указывал глава швейцарского МИДа Иньяцио Кассис. Он отметил, что существует около десяти мирных планов по Украине, и только о шести-семи известно публике, остальные пока секретные.

Министр тогда же сообщил о разговоре с российским коллегой Сергеем Лавровым, который заверил в открытости к серьезным предложениям.

Лавров прежде критиковал желание Швейцарии стать посредником в урегулировании конфликта. «Ничего из этого не выйдет. Это не тот игрок, который может пользоваться доверием», — сказал он и назвал политику Берна «откровенно антироссийской». Власти Швейцарии с его оценкой не согласились.

В декабре 2023 года президент Владимир Путин заявил, что Россия готова вести переговоры с Украиной, Европой и США, но только с учетом своих интересов.

«Свое не отдадим. Вот что все должны понять. И в Украине те, кто агрессивно настроен в отношении России, и в Европе, и в США. Хотят договариваться — пусть договариваются. Но только мы будем делать это, исходя из наших интересов», — сказал Путин.