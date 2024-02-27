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Военная операция на Украине ,  
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Захарова призвала США отказаться от «формулы мира» Зеленского

Захарова призвала США отказаться от «формулы мира» Зеленского для урегулирования
Сюжет
Военная операция на Украине
Мария Захарова
Мария Захарова (Фото: Сергей Петров / NEWS.ru / Global Look Press)

Соединенные Штаты должны отказаться от «формулы мира» украинского президента Владимира Зеленского, если действительно хотят содействовать урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Чтобы не на словах, а на деле содействовать урегулированию, США и их сателлиты должны отказаться от продвижения неприемлемой «формулы» В. Зеленского», — говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте российского МИДа.

Представитель ведомства добавила, что если США хотят мирного разрешения конфликта на Украине, им также следует прекратить «любую поддержку» украинских властей и удовлетворить требования России, «связанные с обеспечением ее интересов безопасности на европейском направлении».

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Так Захарова прокомментировала заявление G7 по итогам саммита лидеров стран объединения. В нем говорится, что «Большая семерка» будет продолжать поддерживать право Украины на самооборону, помогать с экспортом ее сельхозпродукции по Черному морю и развивать разработанную Киевом «формулу мира».

«Формула мира» состоит из десяти пунктов, включая вывод российских войск, восстановление территориальной целостности Украины, ядерную, продовольственную и энергетическую безопасность, недопущение повторения конфликта, а также подтверждение его окончания. Зеленский представил ее на саммите G20 осенью 2022 года.

Россия считает формулу неприемлемой и исключает переговоры на ее основе. Москва требует от Киева признать за ней суверенитет над Донбассом, Крымом, Херсонской и Запорожской областями.

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Мария Захарова США Владимир Зеленский
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
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