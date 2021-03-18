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Депутат Рады обнародовал новую аудиозапись «с матерящимся Порошенко»

На ней экс-президент Украины якобы разговаривает с экс-главой МИДа и другими лицами, все говорят по-русски, а Порошенко матерится. Ранее США ввели санкции против опубликовавшего запись депутата
Андрей Деркач
Андрей Деркач (Фото: Petro Zhuravel / Wikimedia Commons)

Депутат Верховной рады Андрей Деркач, против которого США ввели санкции по обвинению в попытках вмешательства в президентские выборы 2020 года, представил новую аудиозапись якобы с участием бывшего украинского президента Петра Порошенко. Ее расшифровку публикует издание «Страна.ua».

В мае прошлого года Деркач опубликовал записи, на которых люди с голосами, похожими на голоса Порошенко, бывшего вице-президента США и нынешнего президента Джо Байдена и экс-главы Госдепартамента Джона Керри, обсуждают в том числе смену правительства Украины и отставку генерального прокурора Владимира Шокина в обмен на $1 млрд. После публикации «пленок Порошенко и Байдена» Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по подозрению в прослушке разговоров бывшего украинского лидера с Байденом. Порошенко, который проходит по делу свидетелем, вызывали на допрос, на который он не явился.

Деркач заявил «Стране.ua», что в обнародованных им записях речь идет о коррупции и внешнем управлении Украиной, в них нет попытки вмешательства в американские выборы.

«У меня вопрос: в какой именно теме американская разведка увидела угрозу и факты вмешательства в выборы в США? В теме международной коррупции, когда Петр Алексеевич убирал с должностей людей, мешавших «Бурисме» [Burisma Holdings — крупнейшая независимая газодобывающая украинская компания, в совет директоров которой с 2014 по 2019 год входил сын Джо Байдена Хантер] заносить семье Байденов за политическую «крышу» миллионы долларов, и о которых докладывал финмониторинг Латвии в 2016 году?» — поинтересовался депутат. Или это была тема «внешнего управления» страной, когда Байден просил Порошенко «убрать генпрокурора Шокина и поставить иностранных смотрящих на реверс украинского газа и госкомпании», а также подчинить Раду.

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Парламентарий передал изданию «еще одну запись из кабинета Петра Порошенко», которая якобы была сделана, как поясняет издание, сразу после его разговора с Байденом, в ходе которого обсуждалась национализация Приватбанка (41% принадлежал бизнесмену Игорю Коломойскому, с которым у Порошенко был конфликт и которого экс-президент уволил с должности главы Днепропетровской области). Датой записи указано 19 декабря 2016 года.

«Еще одна запись того, как вор и коррупционер во главе государства с помощью президентских полномочий и русского мата грабил украинцев, — заявил Деркач. — На записи ниже человек с голосом Порошенко учит подчиненного, как решить проблему по беспределу и быстро, а не по закону».

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На ней Порошенко якобы разговаривает с экс-главой МИДа Павлом Климкиным и еще рядом лиц. Собеседники общаются на русском языке, бывший глава государства неоднократно матерится.

В сентябре прошлого года Соединенные Штаты ввели санкции против Деркача, назвав его активным российским агентом, причастным к попыткам вмешательства в выборы 2020 года. Под санкции попали также трое россиян. В январе этого года Вашингтон ввел ограничения еще против семи граждан Украины и четырех информационных ресурсов, в том числе против депутата Рады Александра Дубинского, бывшего прокурора Константина Кулика, который вел дело Burisma, а также против лиц, связанных, по мнению США, с Деркачом. В том же месяце на Украине возбудили дело о возможном вмешательстве в выборы в США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков посоветовал по этому поводу перестать читать «ерунду» про агентов российских спецслужб, которую публикуют на Западе.

Автор
Елена Чернышова
Верховная рада депутат аудиозаписи Петр Порошенко санкции США
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