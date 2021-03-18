Депутат Рады обнародовал новую аудиозапись «с матерящимся Порошенко»

На ней экс-президент Украины якобы разговаривает с экс-главой МИДа и другими лицами, все говорят по-русски, а Порошенко матерится. Ранее США ввели санкции против опубликовавшего запись депутата

Андрей Деркач (Фото: Petro Zhuravel / Wikimedia Commons)

Депутат Верховной рады Андрей Деркач, против которого США ввели санкции по обвинению в попытках вмешательства в президентские выборы 2020 года, представил новую аудиозапись якобы с участием бывшего украинского президента Петра Порошенко. Ее расшифровку публикует издание «Страна.ua».

В мае прошлого года Деркач опубликовал записи, на которых люди с голосами, похожими на голоса Порошенко, бывшего вице-президента США и нынешнего президента Джо Байдена и экс-главы Госдепартамента Джона Керри, обсуждают в том числе смену правительства Украины и отставку генерального прокурора Владимира Шокина в обмен на $1 млрд. После публикации «пленок Порошенко и Байдена» Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело по подозрению в прослушке разговоров бывшего украинского лидера с Байденом. Порошенко, который проходит по делу свидетелем, вызывали на допрос, на который он не явился.

Деркач заявил «Стране.ua», что в обнародованных им записях речь идет о коррупции и внешнем управлении Украиной, в них нет попытки вмешательства в американские выборы.

«У меня вопрос: в какой именно теме американская разведка увидела угрозу и факты вмешательства в выборы в США? В теме международной коррупции, когда Петр Алексеевич убирал с должностей людей, мешавших «Бурисме» [Burisma Holdings — крупнейшая независимая газодобывающая украинская компания, в совет директоров которой с 2014 по 2019 год входил сын Джо Байдена Хантер] заносить семье Байденов за политическую «крышу» миллионы долларов, и о которых докладывал финмониторинг Латвии в 2016 году?» — поинтересовался депутат. Или это была тема «внешнего управления» страной, когда Байден просил Порошенко «убрать генпрокурора Шокина и поставить иностранных смотрящих на реверс украинского газа и госкомпании», а также подчинить Раду.