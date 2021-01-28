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На Украине возбудили уголовное дело о «вмешательстве» в выборы США

Фото: David McNew / Getty Images
Фото: David McNew / Getty Images

Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело на фоне сообщений о том, что несколько граждан страны, возможно, вмешались в президентские выборы в США. Об этом сообщил руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак.

«Госбюро расследований возбудило уголовное дело. Идет следствие, и мы ждем его результаты. Следствие должно дать ответы на очень многие вопросы», — сказал он.

Минфин США ввел санкции против семи граждан Украины и четырех информационных ресурсов за вмешательство в президентские выборы в середине января. В список, в частности, попал действующий и бывший депутаты Верховной рады.

Материал дополняется.

Автор
Михаил Юшков
Украина Владимир Зеленский уголовное дело вмешательство в выборы США
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