На Украине возбудили уголовное дело о «вмешательстве» в выборы США

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Государственное бюро расследований Украины возбудило уголовное дело на фоне сообщений о том, что несколько граждан страны, возможно, вмешались в президентские выборы в США. Об этом сообщил руководитель офиса украинского президента Андрей Ермак.

«Госбюро расследований возбудило уголовное дело. Идет следствие, и мы ждем его результаты. Следствие должно дать ответы на очень многие вопросы», — сказал он.

Минфин США ввел санкции против семи граждан Украины и четырех информационных ресурсов за вмешательство в президентские выборы в середине января. В список, в частности, попал действующий и бывший депутаты Верховной рады.

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