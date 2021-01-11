США ввели санкции против украинцев за вмешательство в выборы президента

Под санкциями оказались депутат Рады Александр Дубинский, бывший прокурор, который вел дело Burisma, Константин Кулик и «Бегемот Медиа». Некоторых из фигурантов списка США подозревают в связях с депутатом Андреем Деркачом

Александр Дубинский (Фото: Zuma / ТАСС)

Минфин США ввел санкции против семи граждан Украины и четырех информационных ресурсов за вмешательство в выборы, говорится на сайте ведомства.

В санкционный список вошли:

Александр Дубинский (депутат Рады, фракция «Слуга народа»)

Дмитрий Ковальчук

Константин Кулик (бывший прокурор, вел дело компании Burisma Holdings)

Александр Онищенко (бывший депутат Верховной Рады, 7-й созыв — от Партии регионов, 8-й созыв — фракция «Воля народа»).

Антон Симоненко

Андрей Телиженко (бывший сотрудник посольства Украины в США)

Петр Журавель

ТОВ «Ера-Медиа»

Информагентство Only News

Nabuleaks

ТОВ «Скептик» («Бегемот Медиа»)

Власти США считают, что некоторые из них связаны с депутатом Верховной рады Украины Андреем Деркачом, против которого уже введены санкции. Такая пометка стоит у Дмитрия Ковальчука, Антона Симоненко и Петра Журавеля.

Кроме того, с Деркачом связывают «Ера-Медиа» и Nabuleaks, с Журавелем — Only News и «Бегемот Медиа».