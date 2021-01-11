США ввели санкции против украинцев за вмешательство в выборы президента
Минфин США ввел санкции против семи граждан Украины и четырех информационных ресурсов за вмешательство в выборы, говорится на сайте ведомства.
В санкционный список вошли:
- Александр Дубинский (депутат Рады, фракция «Слуга народа»)
- Дмитрий Ковальчук
- Константин Кулик (бывший прокурор, вел дело компании Burisma Holdings)
- Александр Онищенко (бывший депутат Верховной Рады, 7-й созыв — от Партии регионов, 8-й созыв — фракция «Воля народа»).
- Антон Симоненко
- Андрей Телиженко (бывший сотрудник посольства Украины в США)
- Петр Журавель
- ТОВ «Ера-Медиа»
- Информагентство Only News
- Nabuleaks
- ТОВ «Скептик» («Бегемот Медиа»)
Власти США считают, что некоторые из них связаны с депутатом Верховной рады Украины Андреем Деркачом, против которого уже введены санкции. Такая пометка стоит у Дмитрия Ковальчука, Антона Симоненко и Петра Журавеля.
Кроме того, с Деркачом связывают «Ера-Медиа» и Nabuleaks, с Журавелем — Only News и «Бегемот Медиа».