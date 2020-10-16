Песков порекомендовал не читать «ерунду» о «российских агентах»

Дмитрий Песков (Фото: Дмитрий Голубович / Global Look Press)

Не стоит читать «ерунду» про агентов российских спецслужб, которую публикуют западные средства массовой информации. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о том, что внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач был российским агентом.

«Обращайтесь, пожалуйста, в российские спецслужбы, а еще лучше — не читайте такую ерунду в газетах», — сказал Песков.

Он также задался вопросом, «почему только его [Деркача] называют агентом».

В начале сентября власти США ввели санкции против Деркача, а также трех граждан России. Их в Вашингтоне считают причастными к попыткам повлиять на выборы в США, в том числе на грядущие президентские. В Минфине пояснили, что Деркач на протяжении многих лет был «активным российским агентом» и поддерживал тесные связи с российскими спецслужбами. В этом качестве он, по данным Минфина, был прямо причастен к попыткам вмешаться в выборы президента, которые пройдут в США в 2020 году.