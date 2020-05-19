В Киеве представили запись разговора людей с голосами Байдена и Порошенко

Андрей Деркач (Фото: derkach.al / Facebook)

Внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач обнародовал записи разговоров, участники которых обсуждают отставку бывшего генерального прокурора Виктор Шокина. Как сообщает «Интерфакс-Украина», Деркач передал все имеющие в его распоряжении записи в Генеральную прокуратуру «для регистрации уголовного производства».

На своем сайте Деркач отмечает, что разговоры об отставке Шокина в увязке с выделением властями США Украине кредитных гарантий на сумму в $1 млрд и соглашениях вели в 2015-2016 годах люди с голосами, похожими на голоса тогдашнего президента Украины Петра Порошенко, вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепартамента США Джона Керри.

«В случае, если у вас будет новое правительство и новый генеральный прокурор, я буду готов к публичному подписанию обязательств на $1 млрд», — говорит на записи сделанной в марте 2016 года «Байден». «Чрезвычайно сильная мотивация», — отвечает «Порошенко».

В апреле того года Шокин был отправлен в отставку.

«Эти записи нам передали журналисты-расследователи. По их словам, запись разговоров делал лично Петр Алексеевич, что, по мнению журналистов, очевидно без каких-либо экспертиз при прослушивании. Эти записи — часть большого коррупционного пазла, который мы вместе с коллегами-депутатами, экспертами, журналистами, собираем на протяжении многих месяцев», — пояснил Деркач.