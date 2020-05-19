Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Зеленая экономикаЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Зеленая экономика
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 20 мая
USD ЦБ: 72,39 (-0,59) Quote, 13:01
Курс евро на 20 мая
EUR ЦБ: 79,17 (+0,23) Quote, 13:01
РЖД выставили на продажу вокзал в Подмосковье Бизнес, 21:18 Собянин заявил об избежавшей ужасного прогноза по коронавирусу Москве Общество, 21:16 Bloomberg спрогнозировал падение ВВП России на 16% во втором квартале Экономика, 20:55 СМИ сообщили о минировании десятков больниц в Москве Общество, 20:54 Цифры, факты и эмоции от электрического Porsche Taycan РБК и Porsche, 20:44 Стрелков заявил о продаже медали за присоединение Крыма Политика, 20:41 Собянин объявил об открытии МФЦ и части больниц в Москве с 25 мая Общество, 20:33 Сменщика Слуцкого уволили с должности главного тренера «Витесса» Спорт, 20:31 В Киеве представили запись разговора людей с голосами Байдена и Порошенко Политика, 20:27 Экс-глава Дагестана заявил о готовности вернуться и работать фельдшером Политика, 20:24 Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 19 мая Общество, 19:59 «Hypnodancer» от Little Big и еще 4 самых популярных клипа в мире Стиль, 19:55 Как копить в кризис, если деньги на исходе Quote, 19:54 Лавров оценил влияние сложностей с «Северным потоком-2» на цены на газ Экономика, 19:50
Политика ,  
0 

В Киеве представили запись разговора людей с голосами Байдена и Порошенко

Андрей Деркач
Андрей Деркач (Фото: derkach.al / Facebook)

Внефракционный депутат Верховной рады Украины Андрей Деркач обнародовал записи разговоров, участники которых обсуждают отставку бывшего генерального прокурора Виктор Шокина. Как сообщает «Интерфакс-Украина», Деркач передал все имеющие в его распоряжении записи в Генеральную прокуратуру «для регистрации уголовного производства».

На своем сайте Деркач отмечает, что разговоры об отставке Шокина в увязке с выделением властями США Украине кредитных гарантий на сумму в $1 млрд и соглашениях вели в 2015-2016 годах люди с голосами, похожими на голоса тогдашнего президента Украины Петра Порошенко, вице-президента США Джо Байдена и главы Госдепартамента США Джона Керри.

«В случае, если у вас будет новое правительство и новый генеральный прокурор, я буду готов к публичному подписанию обязательств на $1 млрд», — говорит на записи сделанной в марте 2016 года «Байден». «Чрезвычайно сильная мотивация», — отвечает «Порошенко».

В апреле того года Шокин был отправлен в отставку.

«Эти записи нам передали журналисты-расследователи. По их словам, запись разговоров делал лично Петр Алексеевич, что, по мнению журналистов, очевидно без каких-либо экспертиз при прослушивании. Эти записи — часть большого коррупционного пазла, который мы вместе с коллегами-депутатами, экспертами, журналистами, собираем на протяжении многих месяцев», — пояснил Деркач.

«Мы выбрали только те истории из записей голосов, похожих на голоса Порошенко и Байдена, на которые обратили внимание журналисты-расследователи, и то, что является, по их мнению, прямым нарушением законодательства и государственной изменой», — заявил Деркач, призвав остановить «внешнее управление» Украиной и пообещав подать в суд на спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова, если тот заблокирует создание парламентом следственной комиссии. Депутат также сообщил, что отправил все материалы в государственные органы США «для использования и принятия решения в рамках их компетенции».

Материал дополняется

Автор: Евгений Калюков
Теги: Петр Порошенко, Украина
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter