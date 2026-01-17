Bloomberg объяснил встречу Зеленского с Залужным

Президент на фоне коррупционного скандала и призывов США к проведению выборов все чаще налаживает контакты с потенциальными соперниками, чтобы укрепить свои позиции, сообщает Bloomberg. На этой неделе он провел серию встреч

Владимир Зеленский (Фото: Petros Karadjias / Reuters)

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне коррупционного скандала в стране и призывов США к проведению выборов все чаще налаживает контакты с потенциальными политическими соперниками, чтобы укрепить свои позиции в послевоенной политике, сообщает Bloomberg.

В четверг, 15 января, Зеленский поговорил с бывшим главнокомандующим Вооруженными силами Украины, послом в Великобритании Валерием Залужным, которого многие считают его главным соперником. Отношения между ними испортились в 2024 году после провала контрнаступления Киева, что привело к отставке генерала, отмечает агентство. По словам президента, они обсуждали «дипломатические задачи».

Издание The Economist писало, что еще до коррупционного скандала, разгоревшегося в ноябре, в президентской гонке Зеленский уступил бы Залужному. После скандала доверие к украинскому лидеру упало вдвое. Сам генерал, однако, утверждал, что не планирует выдвигаться на возможных выборах и считает их недопустимыми во время военных действий.

На этой неделе украинский лидер также встречался с волонтером и шоуменом Сергеем Притулой и бывшим главой одесской организации «Правый сектор» Сергеем Стерненко (в январе 2025 года Верховный суд России признал террористической украинскую организацию «Правый сектор», ранее она была объявлена экстремистской и запрещена). В интервью Bloomberg News Притула рассказал, что не обсуждал с Зеленским политические вопросы. Их разговор был сосредоточен на юридических препятствиях, с которыми сталкиваются добровольцы в ВСУ, сообщил он.

Кроме того, как писала «Страна.ua», Зеленский провел встречи с экс-министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и бывшим вице-премьером по восстановлению Украины — министром развития общин, территорий и инфраструктуры Александром Кубраковым.

По словам киевского политолога Владимира Фесенко, с которым пообщался Bloomberg, всех недавних собеседников президента Украины объединяет их популярность и роль потенциальных соперников на выборах. «Нет сомнений в том, что это происходит в контексте потенциальных президентских выборов», — сказал он в телефонном интервью агентству. Фесенко объяснил эти встречи попыткой украинского лидера укрепить свои позиции путем установления связей с популярными персонами. По мнению политолога, президент также может пытаться улучшить отношения с потенциальными лидерами оппозиции или привлечь их на свою сторону.

По словам источника Bloomberg, уход Андрея Ермака с поста главы офиса украинского лидера сделал возможным проведение недавней серии встреч. Зеленский выбрал такой формат, чтобы иметь возможность напрямую общаться с разными людьми и получать от них информацию, пояснил собеседник. Глава государства планирует провести еще нескольких подобных бесед, сообщает агентство.

Как поясняет «Страна.ua», Притула не скрывает свои политические амбиции. Помимо того, он, с одной стороны, близок к грантовым кругам, ориентированным на Запад, а с другой — в целом сохраняет лояльность Зеленскому (кроме истории с попыткой лишения полномочий антикоррупционных ведомств — НАБУ и САП, а также с коррупционным скандалом). Стерненко считается близким к Притуле и придерживается примерно той же линии.

Мирный план, состоящий из 20 пунктов (текст в редакции США и Украины, который не получил одобрения России), обязывает Украину провести президентские выборы как можно скорее после достижения соглашения о прекращении огня — требование, которое поддержал президент США Дональд Трамп.

Выборы президента Украины, запланированные на март 2024 года, были отложены на неопределенное время из-за действующего военного положения. Зеленский подчеркивал, что технически страна готова к проведению выборов, но это возможно только после завершения боевых действий или при наличии надежных гарантий безопасности. По его мнению, при такой поддержке выборы могли бы быть организованы в течение 60–90 дней.

В декабре Зеленский отмечал, что для выборов в стране «должны быть законодательные возможности проведения», а также безопасность проведения выборов. «Законодательные инициативы есть, их можно менять относительно войны, сроков и так далее. Это второй вопрос, хотя он и важный. Но первый — безопасность», — говорил он.

Президент России Владимир Путин во время прямой линии заявлял, что Москва в условиях конфликта проводила у себя все выборы — президентские, региональные, муниципальные — и что Киев мог бы «сделать то же самое». По его словам, если Украина хочет «использовать выборы исключительно для того, чтобы остановить наступательный порыв российских войск, то это неправильный выбор», но Россия «готова подумать над тем, чтобы обеспечить безопасность при выборах на Украине, хотя бы прекратить, воздержаться от ударов вглубь территории в день голосования».