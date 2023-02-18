Reuters узнал об идее ЕС по совместным закупкам боеприпасов для Украины

Брюссель не может ждать «месяцами и годами», чтобы пополнить свои запасы или отправить на Украину боеприпасы, в том числе 155-миллиметровые артиллерийские снаряды, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен

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ЕС срочно изучает возможность совместной закупки 155-миллиметровых артиллерийских снарядов, чтобы помочь Украине, сообщает Reuters со ссылкой на европейских чиновников и дипломатов. О поставках 155-миллиметровых снарядов неоднократно объявляли США.

Ожидается, что министры иностранных дел Евросоюза обсудят этот вопрос на встрече в Брюсселе в понедельник, 20 февраля. По словам одного из дипломатов, Брюссель думает над тем, как увеличить производство, как совместно закупать боеприпасы и как за них платить.

В субботу глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на Мюнхенской конференции по безопасности призвала страны ЕС объединиться, чтобы как можно скорее предоставить Киеву больше боеприпасов. «Мы могли бы подумать, например, о предварительных соглашениях о закупках, которые дают оборонной промышленности возможность инвестировать в производственную линию сейчас, чтобы работать быстрее и увеличить количество, которое они могут отправить», — сказала она. Фон дер Ляйен подчеркнула, что Брюссель не может ждать «месяцами и годами», чтобы пополнить свои запасы или отправить на Украину боеприпасы, в том числе 155-миллиметровые артиллерийские снаряды.

В начале февраля в офисе украинского президента заявили, что у военных осталось «почти ноль боеприпасов». Генеральный секретарь НАТО позднее указал, что интенсивность боев в последние месяцы вынудила украинские войска расходовать боеприпасы в «беспрецедентных количествах», а Киев требовать от западных стран «немедленных поставок». «Основные мощности, такие как боеприпасы, должны достичь Украины, прежде чем Россия сможет перехватить инициативу на поле боя», — отметил Столтенберг. При этом он признал наличие у НАТО некоторых проблем с поставками.

Как писала газета Financial Times, украинские военные ежедневно производят более 5 тыс. артиллерийских выстрелов, что «равносильно годовому заказу небольшой европейской страны в мирное время». Издание также писало, что склады в Европе опустели из-за отправки вооружений и боеприпасов на Украину.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес говорил, что британские военные стараются научить украинских военнослужащих расходовать снаряды более экономно, как это принято в армиях стран — членов НАТО.

Российская сторона неоднократно заявляла, что поставки вооружений на Украину ведут к эскалации конфликта. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков говорил, что Запад заблуждается в том, что Киев «может иметь какой-то успех» на поле боя.