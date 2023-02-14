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Столтенберг заявил о «гонке боеприпасов» на Украине между Россией и НАТО

Столтенберг: НАТО и Россия участвуют в «гонке боеприпасов» на Украине
FT отмечает, что ВСУ ежедневно производят более 5 тыс. артиллерийских выстрелов и нуждаются в западных поставках. Столтенберг подчеркнул, что НАТО и Россия уже участвуют в гонке по поставкам боеприпасов для перехвата инициативы
Фото: Johanna Geron / Reuters
Фото: Johanna Geron / Reuters

Государства-члены НАТО и Россия участвуют в гонке по поставкам боеприпасов на Украину, поскольку Москва начинает свое «ожидаемое наступление» на востоке страны. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает Financial Times (FT).

Издание отмечает, что активизация боевых действий в последние месяцы вынудила украинскую армию расходовать боеприпасы в «беспрецедентных количествах» и заставила Киев требовать от западных стран «немедленных поставок».

«Реальность такова, что мы уже видим начало [российского наступления] <...> Понятно, что мы участвуем в гонке логистики. Основные мощности, такие как боеприпасы, должны достичь Украины, прежде чем Россия сможет перехватить инициативу на поле боя», — заявил Столтенберг.

В то же время генсек подчеркнул, что у НАТО сегодня есть некоторые проблемы с возможностью поставок Украине боеприпасов, однако военный блок уже выработал необходимую стратегию.

Как рассказал FT высокопоставленный представитель западной разведки, нехватка боеприпасов на Украине является «острой», а скорость западных поставок будет иметь решающее значение для исхода конфликта. Газета пишет, что по разным оценкам, ВСУ ежедневно производят более 5 тыс. артиллерийских выстрелов, что «равносильно годовому заказу небольшой европейской страны в мирное время».

Заместитель главы офиса украинского президента Игорь Жовква еще в начале февраля говорил, что армия Украины столкнулась с нехваткой снарядов из-за интенсивности боев. Тогда он отметил, что ВСУ нуждаются в поставках не только дальнобойной артиллерии, систем ПВО, истребителей и боевых танков для начала контрнаступления, которое обычно начинается с артиллерийского огня, но и западных боеприпасов.

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Столтенберг заявил о «гонке боеприпасов» на Украине между Россией и НАТО
Столтенберг заявил о «гонке боеприпасов» на Украине между Россией и НАТО

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Илья Пламенев Илья Пламенев
НАТО боеприпасы Россия Йенс Столтенберг Военная операция на Украине
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