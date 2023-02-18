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Сунак предложит удвоить военную помощь Украине

На Мюнхенской конференции Сунак предложит удвоить военную помощь Украине

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак в своем выступлении перед лидерами на Мюнхенской конференции по безопасности предложит удвоить военную помощь Украине. Об этом пишет The Independent и The Telegraph со ссылкой на текст речи Сунака.

«Наступило время, чтобы удвоить нашу военную поддержку. Путин <...> сделал ставку на то, что наша решимость пошатнется. Даже сейчас он держит пари, что мы потеряем самообладание. Но мы доказали, что он ошибался», — говорится в тексте речи премьер-министра.

Сунак призовет проявить солидарность и предоставить Украине гарантии безопасности, «соответствующие стандартам НАТО». Он предложит «делать больше, чтобы укрепить безопасность Украины в долгосрочной перспективе». Кроме того, премьер-министр Великобритании упомянет другие страны в контексте конфликта на Украине. «Речь идет о безопасности и суверенитете каждой нации», — заявит Сунак, следует из его речи.

8 февраля Сунак поручил главе Минобороны Бену Уоллесу изучить, какие истребители Лондон мог бы передать Киеву, о чем сообщил журналистам представитель Даунинг-стрит. Он отметил, что Великобритания надеется весной этого года принять на обучение первых украинских пилотов. До этого Сунак пообещал передать Киеву танки Challenger 2, сказав, что они прибудут в страну в марте.

Несмотря на просьбы Киева, США и Евросоюз отказываются от поставок Украине истребителей. Уоллес ранее не исключал отправку боевых самолетов, однако, по его словам, они не станут «волшебной палочкой» и не помогут быстро прекратить боевые действия.

Российское руководство критикует поставки вооружений Украине. В МИДе заявили, что, если Киев получит от западных стран истребители, это приведет к эскалации.

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Теги
Риши Сунак Украина поставки оружия истребители
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