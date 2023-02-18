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Польский генерал призвал «разоружиться» вместо поставок Украине «барахла»

Польский генерал Скшипчак призвал «разоружиться» вместо поставок Украине «барахла»
На количественное преимущество России надо ответить качественными военными поставками Украине, так как Киев проиграет конфликт, если западные страны продолжат поставлять старую технику из запасов, заявил генерал Скшипчак
Танк&nbsp;Leopard 2 A6
Танк Leopard 2 A6 (Фото: Sascha Schuermann / Getty Images)

Польше следует пойти на некоторое «разоружение» и передать Украине вооружение из воинских частей, а не со складов, чтобы обеспечить украинской армии преимущество перед Россией, заявил бывший командующий сухопутными силами Польши и замминистра обороны страны генерал Вальдемар Скшипчак. Его слова приводит Rzeczpospolita.

«Давайте больше не будем касаться барахла, изношенного снаряжения со складов, отложенного, потому что история так велела. Это снаряжение технологически обесценилось. Давайте дадим Украине современные боевые системы, потому что у русских есть количественное преимущество», — заявил генерал.

Скшипчак указал, что количественное преимущество восполняется качественным, а если Украина продолжит получать технику «из чулана», как старые танки Leopard, то не следует ожидать, что она сможет одержать победу в конфликте. Российская армия сейчас занята на Украине и не угрожает Польше и другой стране НАТО, уверен генерал, поэтому можно не бояться «разоружиться» и вывести технику из воинских частей для Украины, восполнив потом ее новыми закупками и производством.

«Так что время играет пока в пользу украинцев, но если русские пойдут в наступление, то может быть слишком поздно помогать Украине», — подчеркнул экс-замминистра обороны Польши.

К изменению подхода к военным поставкам на Украину призывал и президент Польши Анджей Дуда в середине февраля. Он указал тогда, что Россия может одержать победу, если в ближайшие недели Киев не получит вооружения. Он вместе с тем отверг сценарий, при котором регионы Украины могли бы быть отданы Москве ради завершения конфликта, напомнив, что территориальный вопрос могут решать только сами украинцы, а если «кто-то хочет отдать России территорию в качестве уступки, пусть отдает свою».

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Власти России критикуют поставки военной техники для ВСУ, настаивая, что помешать достижению целей Москвы это не сможет, а обернется лишь очередными проблемами для самого Киева. «Группировки российских войск продолжают перемалывать все поставляемое Киеву вооружение и технику как на маршрутах его доставки, так и на боевых позициях», — отчитывался министр обороны Сергей Шойгу в феврале.

Польский генерал призвал «разоружиться» вместо поставок Украине «барахла»
Польский генерал призвал «разоружиться» вместо поставок Украине «барахла»

 

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Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Украина Польша поставки оружия
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