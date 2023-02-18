Конгрессмен США заявил о консенсусе по отказу Украины от атаки Крыма

В конгрессе США сочли лучшим сценарием развития конфликта договор об «одной Украине» с возможностью западных стран продолжать повышать обороноспособность Киева. Конгрессмен счел непопулярной идею о возвращении Крыма военным путем

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По большей степени существует консенсус, что Украина не будет пытаться вернуть Крым военным путем, заявил в кулуарах Мюнхенской конференции по безопасности старший конгрессмен-демократ в комитете палаты представителей США по вооруженным силам Адам Смит. Его слова приводит Politico.

«Лучший сценарий развития событий — это своего рода [дипломатическое заключение] соглашения «одна Украина», — подчеркнул конгрессмен.

Смит указал также, что остается «реальным вопросом» — смогут ли США и партнеры и добиться гарантий безопасности для Киева, которые бы позволили им «продолжать обучать и вооружать Украину, чтобы Россия просто не сделала этого снова, как только они отдышатся и пройдет пара лет».

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. Власти Украины и стран Запада не признают итогов голосования и считают случившееся аннексией. Президент Владимир Путин говорил, что жители полуострова свой выбор сделали и вопрос исторической принадлежности Крыма закрыт. При этом глава государства считает, что ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с вхождением полуострова в состав России. По его мнению, после госпереворота и «захвата власти» на Украине взгляды руководства двух стран стали «диаметрально противоположными».

Пентагон сомневается в способности Украины в ближайшее время успешно атаковать Крым, победа ВСУ не является гарантированной при таком развитии событий. Такую позицию изложили на секретном брифинге представители ведомства для конгрессменов, рассказали ранее источники Politico. Один из собеседников газеты отметил, что в Киеве были «в ярости» из-за сомнений США относительно способности украинской армии выйти на границы 1991 года, указывая, что прежде американская разведка ошибалась относительно боеспособности ВСУ.

Попытка Украины захватить Крым будет «красной линией» для России, в Вашингтоне не подталкивают Киев к такой операции из-за рисков, связанных с ответом Москвы, рассказал госсекретарь Энтони Блинкен в феврале. Два источника Politico сочли, что он не считает возможную операцию мудрым решением, два других собеседника такого суждения в его словах не заметили. Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд при этом публично подчеркивала, что военные объекты в Крыма считаются США законными целями для Украины, поскольку Вашингтон не признает присоединение полуострова к России. «Украина не будет в безопасности, если Крым как минимум, как минимум не демилитаризован», — полагает Нуланд.

Российские власти не раз предупреждали, что за попыткой Украины вернуть полуостров последует ответ. В Совбезе говорили о невозможности переговоров с Украиной в случае наступления ВСУ на Крым, что оставит место лишь для «ударов возмездия». «Запылает вся оставшаяся под властью Киева Украина», — пообещал зампред Дмитрий Медведев, пояснив, что речь идет о «неминуемом возмездии с использованием оружия любого вида». Президент Владимир Путин говорил о намерении защищать территорию страны «всеми имеющимися у нас силами и средствами».

