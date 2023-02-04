Медведев допустил применение «любого оружия» в ответ на удар по Крыму

Это уже второе за день заявление Медведева по поводу ответов на возможные атаки по Крыму со стороны Украины. По его словам, нападение на республику приведет к эскалации конфликта

Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Если украинская сторона нанесет удар по территории Крыма, который являются частью России, то ее ждет «неминуемое возмездие», написал в англоязычном Twitter заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Нападение на Крым означает нападение на Россию и эскалацию конфликта», — заявил Медведев, добавив, что такое нападение встретит «неминуемое возмездие с использованием оружия любого вида».

Медведев уже второй раз за день делает заявления по поводу ответа России на атаки на полуостров. Ранее он сказал, что в случае удара по российским объектам в Крыму о переговорах с Киевом не будет речи, «вся оставшаяся» под его властью часть Украины «запылает».

Медведев также пообещал, что в ответ на атаки в Крыму и «вглубь России» ответ Москвы «может быть любым», так как государство не ставит перед собой ограничений. Он точно будет «быстрым, жестким и убедительным», добавил зампред Совбеза.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Российский президент Владимир Путин отмечал, что вопрос с принадлежностью республики к России закрыт. Ни Украина, ни большинство стран мира не признают полуостров российской территорией. В Киеве не раз отмечали, что планируют вернуть утраченные регионы и выйти к границам Украины 1991 года.

Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что «будет только за», если появится невоенный способ возвращения Крыма, однако Киев может использовать для этого «любые средства», которые сочтет правильными.

США 3 февраля объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, в который впервые вошли самонаводящиеся ракеты с дальностью 150 км — Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB). В Пентагоне в ответ на вопрос, могут ли они быть использованы для атак по Крыму, заявили, что это оружие позволит Украине «проводить операции по защите своей страны и вернуть свою суверенную территорию» и Киев будет решать, как использовать такие ракеты, а Вашингтон предоставляет им возможности быть «эффективными на поле боя».