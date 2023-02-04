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Медведев допустил применение «любого оружия» в ответ на удар по Крыму

Медведев: Россия ответит на удар по Крыму «неминуемым возмездием» и «любым оружием»
Это уже второе за день заявление Медведева по поводу ответов на возможные атаки по Крыму со стороны Украины. По его словам, нападение на республику приведет к эскалации конфликта
Дмитрий Медведев
Дмитрий Медведев (Фото: Екатерина Штукина / ТАСС)

Если украинская сторона нанесет удар по территории Крыма, который являются частью России, то ее ждет «неминуемое возмездие», написал в англоязычном Twitter заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Нападение на Крым означает нападение на Россию и эскалацию конфликта», — заявил Медведев, добавив, что такое нападение встретит «неминуемое возмездие с использованием оружия любого вида».

Медведев уже второй раз за день делает заявления по поводу ответа России на атаки на полуостров. Ранее он сказал, что в случае удара по российским объектам в Крыму о переговорах с Киевом не будет речи, «вся оставшаяся» под его властью часть Украины «запылает».

Медведев также пообещал, что в ответ на атаки в Крыму и «вглубь России» ответ Москвы «может быть любым», так как государство не ставит перед собой ограничений. Он точно будет «быстрым, жестким и убедительным», добавил зампред Совбеза.

Крым вошел в состав России в 2014 году по итогам референдума. Российский президент Владимир Путин отмечал, что вопрос с принадлежностью республики к России закрыт. Ни Украина, ни большинство стран мира не признают полуостров российской территорией. В Киеве не раз отмечали, что планируют вернуть утраченные регионы и выйти к границам Украины 1991 года.

Украинский президент Владимир Зеленский отмечал, что «будет только за», если появится невоенный способ возвращения Крыма, однако Киев может использовать для этого «любые средства», которые сочтет правильными.

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США 3 февраля объявили о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, в который впервые вошли самонаводящиеся ракеты с дальностью 150 км — Ground Launched Small Diameter Bomb (GLSDB). В Пентагоне в ответ на вопрос, могут ли они быть использованы для атак по Крыму, заявили, что это оружие позволит Украине «проводить операции по защите своей страны и вернуть свою суверенную территорию» и Киев будет решать, как использовать такие ракеты, а Вашингтон предоставляет им возможности быть «эффективными на поле боя».

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Дмитрий Медведев Крым Украина
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