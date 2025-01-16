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Возвращение Трампа в Белый дом ,  
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Будущий глава Минфина США предупредил Россию об ужесточении санкций

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Возвращение Трампа в Белый дом
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Война санкций
Кандидат Трампа в главы Минфина США Бессент счел введенные администрацией Байдена санкции против России «недостаточно жесткими» и пообещал поддержать их усиление в рамках стратегии республиканца по прекращению конфликта на Украине
Скотт Бессент
Скотт Бессент (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Выбранный будущим президентом США Дональдом Трампом (вступит в должность 20 января) главой Минфина инвестор Скотт Бессент пообещал поддержать санкции против России, особенно в отношении крупных нефтяных компаний. Об этом он заявил, выступая на слушании по утверждению его кандидатуры перед комитетом сената по финансам.

«Если какие-либо официальные лица в Российской Федерации следят за этим слушанием по утверждению, они должны знать, что если меня утвердят и если президент Трамп попросит в рамках своей стратегии по прекращению войны на Украине, я буду на 100% «за» усиление санкций, особенно в отношении крупных российских нефтяных компаний, до того уровня, который заставил бы Российскую Федерацию сесть за стол переговоров», — подчеркнул Бессент (цитата по CNBC).

По его мнению, введенные нынешней администрацией Джо Байдена санкции против России были «недостаточно жесткими». «Я полагаю, что предыдущая администрация была обеспокоена повышением цен на энергоносители в США во время предвыборного сезона, и я озадачен тем, что советник по национальной безопасности [Джейк] Салливан, уходя в отставку, повышает уровень санкций в отношении российских нефтяных компаний, и действительно, цены на нефть в США выросли примерно на 9% в этом месяце. Так что то, что было хорошо для той администрации, навязывается нам?» — сказал кандидат в главы Минфина США (цитата по NBC).

Bloomberg 16 января сообщил, что команда Трампа разрабатывает стратегию санкций против России, которая должна будет способствовать достижению соглашения между Киевом и Москвой «в ближайшие месяцы». Один из подходов предполагает возможные «жесты доброй воли» в отношении российских производителей нефти, если новая администрация США сочтет, что конфликт близок к завершению и такая мера способствует заключению мирного соглашения. Второй подход заключается в усилении санкционного давления, для того чтобы с помощью ограничения попробовать воздействовать на принятие решений.

Кандидат Трампа в госсекретари Марко Рубио назвал санкции и их возможную отмену «рычагами» в переговорах по завершению российско-украинского конфликта.

Кандидат в госсекретари США допустил отмену санкций против России
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Марко Рубио

США в январе дважды расширили санкции в отношении России. 10 января ограничения ввели против российского энергетического сектора, в частности, в санкционный список попали два из четырех крупнейших российских нефтепроизводителей («Газпром нефть» и «Сургутнефтегаз»), десятки нефтесервисных предприятий, трейдеры по всему миру, торгующие российской нефтью, более 180 судов. В Вашингтоне сочли эти санкции «наиболее значительными» за все время.

15 января ограничения снова расширили. В список попали больше десятка физлиц и ряд компаний, в том числе китайских, турецких и из ОАЭ. Среди российских лиц под ограничениями оказались в том числе АО «Военторг», Запорожская АЭС, выставочный центр «Патриот» и Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), топ-менеджеры ЛУКОЙЛа, «Газпром нефти», «Татнефти» и «Росатома».

В Кремле заявили, что прежде чем принять ответные меры, Россия проанализирует ситуацию с санкциями США против нефтяного сектора. «Речь идет о том, чтобы принять те меры, которые позволили бы минимизировать последствия вот этих незаконных мер и которые будут наилучшим образом отвечать интересам нашей страны прежде всего и наших компаний», — сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он не исключил, что ответом США будут аналогичные меры.

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Полина Мартынова Полина Мартынова
Дональд Трамп Минфин США санкции нефтяная компания
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